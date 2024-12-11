Індекси Волл-стріт падають на тлі уваги до інфляційних даних і ставок

Основні індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з пониженням, оскільки втрати в технологічному секторі компенсували прибутки в секторі послуг зв'язку, а інвестори чекали на ключові інфляційні звіти, які можуть вплинути на наступні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок.

Серед 11 основних галузей промисловості S&P 500 лише три завершили торги з ростом за день до публікації листопадового індексу споживчих цін, одного з останніх важливих звітів перед засіданням ФРС 17-18 грудня. Очікується, що базова інфляція в листопаді трохи зросла до 2,7% з 2,6% в жовтні. Звіт про індекс цін виробників буде опублікований у четвер.

«На ринку спостерігається певна вичікувальна позиція перед публікацією даних по ІСЦ та ІЦВ цього тижня, - сказала Мона Махаджан, голова інвестиційної стратегії в Edward Jones. «Ринки хочуть побачити цифри, які не будуть занадто руйнівними для ФРС наступного тижня».

Якщо ІСЦ відповідатиме прогнозам, інвестори очікуватимуть, що ФРС зможе знизити ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня, додала вона.

Трейдери вбачають 86% ймовірність на зниження ставки наступного тижня, як показав FedWatch Tool від CME. Ставки підскочили після п'ятничних новин про зростання безробіття, а також відновлення зростання робочих місць, яке сповільнилося в жовтні.

Відзначаючи зростання S&P 500 на 27% за рік, Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures в Шарлотті, Північна Кароліна, сказав, що інвестори проявляють обережність напередодні економічних даних і засідання ФРС.

«Ми перебуваємо в сезонно сильному періоді року, і інвестори просто беруть перепочинок», - сказав Белл.

Учасники ринку будуть стежити за ознаками того, що центральний банк США призупинить свій цикл пом'якшення в січні, після того, як минулого тижня багато чиновників ФРС натякнули на більш повільні темпи пом'якшення монетарної політики на тлі стійкої економіки.

«Справа не стільки в тому, що ФРС зробить наступного тижня, скільки в тому, що вони скажуть про майбутню траєкторію процентних ставок», - сказав Белл.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 154,10 пункти, або 0,35%, до 44 247,83. S&P 500 втратив 17,94 пункту, або 0,30%, до 6 034,91, а Nasdaq Composite впав на 49,45 пункту, або 0,25%, до 19 687,24.

Сектор телекомунікаційних послуг, що зріс на 2,6%, продемонстрував найбільший відсотковий приріст серед секторів S&P 500 завдяки зростанню на 5,6% акцій материнської компанії Google - Alphabet, після того, як вона представила новий чіп.

Найбільше у відсотковому відношенні знизився сектор нерухомості, впавши на 1,6%. Найбільше падіння індексу S&P відбулося в секторі технологій - на 1,3%. На нього вплинуло падіння акцій Oracle на 6,7% після того, як компанія, що займається хмарними обчисленнями, не виправдала прогнозів Волл-стріт щодо результатів другого кварталу.

Додавши тиску на технології, індекс напівпровідників Філадельфії впав на 2,5% після того, як в понеділок Китай оголосив про розслідування щодо Nvidia через підозри в порушенні антимонопольного законодавства. Розслідування було широко розцінене як відповідь на американські обмеження в китайському секторі виробництва мікросхем.

Акції Walgreens Boots Alliance зросли на 17,7%, що зробило їх найбільшим приростом у S&P 500 після повідомлень про те, що компанія веде переговори про продаж приватній інвестиційній фірмі Sycamore Partners.

Найбільше в S&P 500 впали акції Moderna Inc, які подешевшали на 9,1% після того, як банк BofA відновив покриття компанії з рейтингом «незадовільний».

Акції Alaska Airlines зросли на 13% після того, як компанія підвищила прогноз прибутку в четвертому кварталі, в той час як акції Boeing зросли на 5,5% після того, як агентство Reuters повідомило, що авіабудівник відновив виробництво своїх літаків 737 MAX минулого тижня.

Серед індивідуальних лідерів акцій, компанія MongoDB, що займається розробкою програмного забезпечення, впала на 16,9%, незважаючи на те, що підвищила свій прогноз щодо річних результатів.

Акції компанії Toll Brothers, що займається будівництвом елітного житла, впали на 6,9% після того, як її квартальні результати перевершили очікування, але прогнози на поточний квартал розчарували.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 117 нових максимумів і 42 нових мінімуми, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,88 до 1.

На Nasdaq 1 655 акцій зросли, а 2 671 впали, таким чином падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,61 до 1.

Індекс Nasdaq Composite зафіксував 87 нових максимумів та 86 нових мінімумів, а S&P 500 - 10 нових 52-тижневих максимумів та три нових мінімуми.

Що стосується обсягу торгів, то на американських біржах з рук в руки перейшло 13,35 мільярдів акцій порівняно з 14,35 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.