Курс долара США зміцнюється до євро та єни

Долар США зміцнюється щодо євро та єни на торгах у вівторок.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на листопадовий звіт про динаміку споживчих цін у США, який буде оприлюднений у середу, а також засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться у четвер.

Аналітики в середньому припускають прискорення інфляції у США минулого місяця до 2,7% у річному вимірі з 2,6% у жовтні. Дані щодо інфляції уважно оцінюватиме Федеральна резервна система при ухваленні рішення про подальшу зміну базової процентної ставки на засіданні 17-18 грудня. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження на 25 базисних пунктів цього місяця оцінюється ринком у 86%, зазначає Trading Economics.

Також експерти припускають, що ЄЦБ вчетверте опустить базову ставку на 25 б.п.

Індекс DXY, який розраховується ICE, показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, додає 0,2%. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,21%.

Євро торгується вдень близько $1,0532 порівняно з $1,0556 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз у районі 159,84 єни проти 159,62 єни на кінець попереднього торговельного дня. Курс долара становить 151,77 єни порівняно зі 151,22 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2749 проти $1,2751 на закриття сесії на день раніше. Курс євро становить 0,8255 фунта порівняно з 0,8279 у понеділок.