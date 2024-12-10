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АНАЛІТИКА

Обсяг світових угод зі складними фінансовими продуктами цього року вийшов на максимум з 2007 р. - LSEG

14:15 10.12.2024 |

Фінанси

 

Обсяг світових угод у сфері структурних фінансів із початку 2024 року зріс більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг максимальних із 2007 року $380 млрд, пише Financial Times із посиланням на дані LSEG.

Попередній посткризовий максимум припадав на 2021 рік. Тоді показник за весь рік становив близько $379 млрд.

Індикатор не охоплює угоди з нерухомістю і традиційні корпоративні кредити.

Останніми тижнями серед іншого проводилися транзакції з прив'язкою до комісій за франшизою американської мережі ресторанів Wingstop Inc., що продає курячі крильця, продажу нафти зі свердловин за участю ExxonMobil і виручкою від продажу потужностей та площ у дата-центрах CloudHQ.

Інші угоди недавнього часу були прив'язані до фінансів американських власників житла із сонячними панелями Tesla і музичних каталогів Шакіри, Bon Jovi і Fleetwood Mac.

Значна частка ринку структурних угод припадає на інструменти, забезпечені споживчими кредитами, включно з автомобільними та картковими, зазначає FT.

Складні продукти приваблюють інвесторів, зокрема, завдяки більш високій прибутковості порівняно з традиційними облігаціями. При цьому розмір цього ринку досить невеликий, що дозволяє уникнути системних ризиків, кажуть аналітики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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