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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5875 грн/$1
12:33 10.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 грудня 2024 року.
|Показник
|09.12.2024
|10.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4746
|41.5875
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 грудня- 41,5093 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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