Ринки акцій Європи знижуються в очікуванні даних про інфляцію в США

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи опускаються у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:07 EET знизився на 0,21% - до 520,13 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,45%, німецький DAX - 0,01%, французький CAC 40 - 0,51%, італійський FTSE MIB - 0,27%, іспанський IBEX 35 - 0,01%.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у листопаді 2024 року збільшилися на 2,4% у річному виразі після аналогічного зростання місяцем раніше, свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis).

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни знизилися на 0,7%. Обидва показники збіглися з прогнозами ринку.

Тим часом обсяг промислового виробництва в Італії в жовтні не змінився проти вересня і впав на 3,6% у річному виразі. У вересні перший показник знизився на 0,3%, другий - на 3,9%.

Увага трейдерів поступово переключається на листопадовий звіт про динаміку споживчих цін у США, який буде оприлюднено в середу о 16:30 кч. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає прискорення інфляції в країні минулого місяця до 2,7% у річному виразі з 2,6% у жовтні.

Дані щодо інфляції уважно оцінюватиме Федеральна резервна система (ФРС) під час ухвалення рішення щодо базової процентної ставки на засіданні 17-18 грудня.

Акції Allianz SE дешевшають на 0,3%, хоча німецька страхова компанія поліпшила середньостроковий прогноз для темпів зростання прибутку, а також пообіцяла підвищити виплати акціонерам. Страховик тепер очікує зростання прибутку в розрахунку на акцію на 7-9% у найближчі три роки, тоді як попередній прогноз передбачав зростання на 5-7%. Крім того, компанія скоригувала дивідендну політику і тепер планує спрямовувати на дивіденди і викуп акцій не менше 75% чистого прибутку.

Котирування акцій Delivery Hero впали на 8,3%, тоді як ціна акцій Talabat, близькосхідного підрозділу німецького сервісу доставки, дорожчають на початку дебютних торгів на біржі в Дубаї. Капіталізація Talabat тепер перевищує ринкову вартість материнської компанії.

Ціна паперів данського Spar Nord Bank A/S злетіла на 46% на новині, що більший конкурент Nykredit Realkredit A/S купує його за 24,7 млрд крон ($3,49 млрд).

Акції Ashtead Group Plc падають більш ніж на 10% і є лідером зниження як у британському індексі FTSE 100, так і в зведеному європейському Stoxx Europe 600. Британська компанія, що надає в оренду будівельне обладнання, повідомила щодо намірів перенести основний лістинг з Лондона до Нью-Йорка.

Капіталізація Vivendi SE опускається на 1,2%. Напередодні акціонери французького медіаконгломерату схвалили виділення в окремі компанії трьох підрозділів. Canal+, якому дістануться телевізійні активи, торгуватиметься на біржі в Лондоні, рекламний бізнес Havas - в Амстердамі, а Louis Hachette Group, що об'єднує видавничі активи, - в Парижі.

Акції Stellantis втрачають у ціні 0,6% на торгах у Мілані. Автомобільний концерн і китайська Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) оголосили про створення спільного підприємства для будівництва заводу з випуску літій-залізо-фосфатних акумуляторів в іспанській Сарагосі. Обсяг інвестицій у СП, в якому у партнерів будуть рівні частки, складе до 4,1 млрд євро.

Лідером зростання в Stoxx Europe 600 виступають акції бельгійського дистриб'ютора автозапчастин D'Ieteren N.V., що дорожчають на 5,6%.

На біржі у Франкфурті активно дешевшають акції Siemens Energy і Zalando (більш ніж на 2%), у Парижі ціна паперів Unibail-Rodamco-Westfield опускається на 2,6%, Publicis - на 2%, LVMH - на 1,9%.

