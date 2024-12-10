Акції в Азії підскочили на оптимізмі щодо стимулювання Китаю, а РБА залишив ставки незмінними

Більшість азіатських акцій підскочили у вівторок, причому китайські акції зросли на оптимізмі щодо нових заходів стимулювання з боку другої за величиною економіки світу, в той час як Резервний банк Австралії, як і очікувалося, залишив процентні ставки незмінними.

Китай зобов'язався впроваджувати більш активні заходи фіскального стимулювання і прийняти помірно м'яку монетарну політику в 2025 році, про що уряд заявив під час засідання Політбюро в понеділок.

Оптимізм щодо китайських стимулів призвів до того, що азіатські ринки в основному відмахнулися від слабких сигналів з Волл-стріт, оскільки втрати в акціях технологічних компаній потягли американські індекси з рекордно високих рівнів. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах напередодні ключових даних по інфляції індексу споживчих цін за листопад, які повинні бути опубліковані в середу.

Індекс Shanghai Composite піднявся на 1,6% у вівторок, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив більш ніж на 2%.

Цей оптимізм поширився і на інші азіатські ринки, оскільки регіональні інвестори сподіваються, що заходи Китаю, спрямовані на стимулювання своєї млявої економіки, підтримають світовий попит.

Це відбувається в той час, коли побоювання щодо можливої торговельної війни між США та Китаєм затьмарили перспективи азійських економік, оскільки новий президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на китайський експорт.

Індекс Hang Seng зріс на 1,5% завдяки зростанню китайських акцій, що котируються на місцевій біржі.

Крім того, ринки Японії та Південної Кореї також продемонстрували ознаки позитивного руху, що відображає більш широкий регіональний оптимізм. Японський Nikkei 225 виріс на 0,2%, а TOPIX - на 0,3%.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 2,4% після різкого падіння на попередній сесії. Інвестори не звернули уваги на деякі побоювання, пов'язані з триваючою політичною кризою в країні, після бурхливого тижня, коли президент Південної Кореї Юн Сок Йол невдало спробував запровадити воєнний стан в країні.

Сінгапурський індекс FTSE Straits Times Singapore зріс на 0,6%, філіппінський індекс PSEi Composite - на 0,5%, а індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував незначне падіння на відкритті торгів.

Резервний банк Австралії на своєму грудневому засіданні у вівторок, як і очікувалось, залишив процентну ставку без змін на рівні 12-річного максимуму 4,35%, заявивши, що він повинен бути впевнений, що інфляція стабільно залишається в межах цільового діапазону.

Рішення було прийнято, незважаючи на те, що економіка Австралії продемонструвала слабке річне зростання в третьому кварталі.

РБА заявив, що його головним пріоритетом є повернення інфляції до цільового діапазону від 2% до 3% на рік. Він також висловив зростаючу впевненість у тому, що інфляція поступово рухається до цієї мети.

Австралійський S&P/ASX 200 майже не змінився після цього рішення і востаннє знизився на 0,2%, оскільки різке зростання акцій гірничодобувних компаній було компенсоване падінням акцій технологічних компаній.

Акції гірничодобувних компаній зростали після заяви Китаю, а акції гірничодобувних гігантів, таких як Rio Tinto Ltd, BHP Group Ltd та Fortescue, зросли від 4% до 7%, в той час як акції технологічних компаній впали слідом за нічним падінням індексу NASDAQ Composite, що має велику частку технологічних компаній.