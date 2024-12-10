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АНАЛІТИКА

Австралійський долар падає після пом'якшення тону РБА. Долар США стабільний перед публікацією ІСЦ

08:02 10.12.2024 |

Фінанси

 

Австралійський долар впав до чотиримісячного мінімуму у вівторок після того, як центральний банк пом'якшив свій тон щодо перспектив монетарної політики, підвищивши очікування більш раннього зниження процентної ставки.

Долар США був стійким проти своїх основних конкурентів і досягнув найсильнішого рівня цього місяця проти єни, оскільки трейдери очікують на показник інфляції в США, який буде оприлюднено в середу, щоб отримати подальші підказки щодо темпів пом'якшення Федеральної резервної системи.

Станом на 05:48 EET австралієць подешевшав на 0,71% до $0,63955, а раніше опустився до $0,6380, опинившись на відстані удару від мінімуму п'ятниці в $0,6373 - рівня, який не бачили з 5 серпня.

Новозеландський долар знизився на 0,61% до $0,5830.

Резервний банк Австралії залишив ставки без змін, як і очікувалося, але зазначив, що правління отримало «певну впевненість» в тому, що інфляція повертається до цільового рівня.

У заяві не було сказано, що РБА «не приймає жодних рішень», а також, що політика має залишатися обмежувальною.

«РБА щойно усунув свій яструбиний ухил, що є важливим першим кроком на шляху до визнання скорочень, які ринки вже закладають в ціни на наступний рік», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Питання зараз полягає в тому, чи зможуть вони провести скорочення в першому кварталі».

Трейдери підвищили бети на зниження ставки в лютому, причому 13,6 базисних пунктів були закладені в ціну засідання.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, був стабільним на рівні 106,16.

Американська валюта подешевшала на 0,07% до 151,11 ієни після попереднього зростання до 151,55 ієни вперше з 28 листопада.

У той час як ринки оцінили зниження ставки ФРС на чверть пункту 18 грудня як майже впевнену подію, індекс споживчих цін, який вийде в середу, може пролити світло на те, наскільки великий простір для пом'якшення політики мають наступного року.

Окрім індексу споживчих цін в США, основними подіями, що цікавлять інвесторів цього тижня, є засідання Європейського центрального банку в четвер, на якому очікується зниження ставки на чверть пункту, і закрита Центральна економічна робоча конференція в Китаї.

Курс євро був стабільним на рівні $1,0554, в той час як фунт стерлінгів знизився на 0,08% до $1,27415.

Юань зміцнився на 0,22% до 7,2525 за долар на офшорних торгах

Підтримку юаню надала несподівана зміна монетарної політики Пекіну в понеділок в бік більшого пом'якшення з метою стимулювання хворої економіки, що посилило довіру до активів.

У той же час Банк Канади і Швейцарський національний банк приймають рішення щодо політики в середу і четвер, відповідно, причому від обох очікується глибоке зниження ставок.

По відношенню до канадського луні долар США виріс до найсильнішого рівня з квітня 2020 року до 1,41895 канадського долара.

Американська валюта знизилася на 0,1% до 0,8778 швейцарського франка.
За матеріалами: investing.com
 

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