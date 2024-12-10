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Волл-стріт закрилася падінням на тлі падіння акцій технологічних компаній
07:51 10.12.2024 |
Основні індекси Волл-стріт закрилися в понеділок з пониженням через падіння акцій лідера в галузі штучного інтелекту Nvidia, що спричинило тиск на акції технологічних компаній, оскільки інвестори очікують важливого звіту по інфляції, який має бути опублікований цього тижня.
Nvidia впала на 2,5% після того, як китайський регулятор ринку почав розслідування проти виробника чіпів через підозру в порушенні антимонопольного законодавства, що призвело до падіння сектора інформаційних технологій на 0,45%.
Акції Advanced Micro Devices впали на 5,7% після того, як агентство BofA Global Research знизило рейтинг компанії, що вплинуло на індекс Філадельфійської біржі напівпровідників, який знизився на 0,87%.
«Ринок був дещо заскочений зненацька щодо розслідування Китаєм (Nvidia) як можливого порушення антимонопольного законодавства. Це одна з причин, яка трохи стримує ринок», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 240,59 пункту, або 0,54%, до 44 401,93, S&P 500 - на 37,42 пункту, або 0,61%, до 6 052,85, а Nasdaq Composite - на 123,08 пункту, або 0,62%, до 19 736,69.
Дев'ять з 11 секторів S&P 500 втратили позиції на чолі зі зниженням фінансових акцій.
Акції Comcast впали на 9,5% після прогнозу втрати понад 100 000 абонентів широкосмугового доступу в четвертому кварталі, що призвело до падіння сектору комунікаційних послуг на 1,3%.
Акції Hershey зросли на 10,9% після повідомлення ЗМІ про те, що материнська компанія Cadbury Mondelez вивчає можливість придбання виробника шоколаду. Акції Mondelez впали на 2,3%.
Інвестори очікують даних по індексу споживчих цін (ІСЦ), які будуть опубліковані в середу, а також індексу цін виробників (ІЦВ) в четвер, напередодні засідання Федеральної резервної системи США 17-18 грудня.
Бети на зниження ставки на 25 базисних пунктів на прийдешньому засіданні зросли до більш ніж 85% після того, як дані в п'ятницю показали зростання рівня безробіття до 4,2% в листопаді, що свідчить про пом'якшення ситуації на ринку праці.
Кілька чиновників ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла, підкреслили обережність щодо підходу центрального банку до пом'якшення монетарної політики через стійкість економіки.
Основні індекси Волл-стріт розпочали грудень на позитивній ноті: базовий S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq зросли в перший тиждень, тоді як «блакитний фішка» Dow завершив тиждень з невеликим зниженням.
У понеділок акції Workday зросли на 5,1% після того, як S&P Dow Jones Indices заявили минулого тижня, що компанія буде додана до індексу S&P 500.
Акції Interpublic Group зросли на 3,6% після повідомлення про те, що маркетинговий гігант Omnicom веде переговори про придбання рекламної компанії. Акції Omnicom впали на 10,3%.
Американські акції злетіли в листопаді після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах, а його партія отримала контроль над обома палатами Конгресу, що підвищило очікування більш сприятливого для бізнесу політичного порядку денного.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,24 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 216 нових максимумів та 35 нових мінімумів.
Індекс S&P 500 показав 21 новий 52-тижневий максимум і 2 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 122 нових максимуми і 60 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 15,11 мільярдів акцій, порівняно з 14,46 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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