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АНАЛІТИКА

Банки готують додаткові обмеження на карткові перекази для українців, – Forbes

 

Найближчого тижня сім великих українських банків готуються підписати меморандум, який передбачає посилення обмежень карткових переказів.

Схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Нацбанк, однак запропоновані банками ліміти будуть ще нижчими і стосуватимуться всіх видів переказів, включно з IBAN, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на проєкт меморандуму.

Зокрема, планується заборонити перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерел походження коштів на суму понад 100 000 гривень на місяць. Для ризикованих клієнтів ця сума буде вдвічі меншою - 50 000 гривень.

Нові обмеження, які хочуть впровадити банки, будуть стосуватися як закордонних переказів, так і тих що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів.

Ще одне обмеження - кількість рахунків в однаковій валюті. Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки.

Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити запроваджені Нацбанком тимчасові обмеження, термін дії яких спливає 1 квітня наступного року, повідомляло ZN.UA.

Як повідомлялося, із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази). За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць.

Ліміт ді' на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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