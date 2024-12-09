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Долар США стабільний до євро, дешевшає до фунта і юаня
16:02 09.12.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, зміцнюється до єни, дешевшає до фунта стерлінгів і юаня.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Інвестори продовжують оцінювати дані щодо американського ринку праці, опубліковані минулої п'ятниці. Кількість робочих місць в економіці США в листопаді збільшилася на 227 тис., безробіття зросло до 4,2% з жовтневих 4,1%, повідомило Мінпраці.
Цієї середи стануть відомі дані про динаміку споживчих цін у Штатах за листопад, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики.
"Зростання показника безробіття в листопаді майже гарантує зниження процентної ставки (ФРС - ІФ-У) на 25 базисних пунктів наступної середи, - зазначає старший аналітик Pepperstone Майкл Браун. - Якщо лише ми не побачимо занадто високі показники інфляції, що не є нашим базовим сценарієм".
Трейдери оцінюють у 87,1% ймовірність зниження американським ЦБ базової процентної ставки на засіданні 17-18 грудня проти 61,6% тижнем раніше, згідно з даними CME Group.
Пара євро/долар за даними на 15:20 к. ч. торгується на рівні $1,0565 порівняно з $1,0569 на закриття попередньої сесії. У четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Консенсус-прогноз експертів передбачає, що регулятор знизить ключові процентні ставки на чверть процентного пункту, за даними Trading Economics.
Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2761 проти $1,2639 у п'ятницю. Засідання Банку Англії відбудеться 19 грудня. Очікується, що британський ЦБ збереже базову ставку без змін.
Курс долара в парі з єною зріс до 150,81 єни зі 150,01 єни за підсумками попередньої сесії.
Курс американської валюти щодо офшорного юаня становить 7,2699 юаня проти 7,2831 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в листопаді зросли на 0,2% у річному вираженні, повідомило в понеділок Державне статистичне управління (ДСУ). Інфляція в країні фіксується за підсумками десятого місяця поспіль, але темпи підйому цін минулого місяця були мінімальними з червня.
Аналітики Morgan Stanely вважають, що інвестори переоцінюють перспективи долара США. Вони зазначають, що трейдери переважно прогнозують зміцнення американської валюти через сильніші, ніж в інших провідних країнах, економічні дані США, а також нові мита, які планує запровадити обраний президент Дональд Трамп.
Більшість цих позитивних чинників уже враховано в котируваннях долара, а інвестори "переоцінюють швидкість, широту та масштаби" змін у торговельній політиці, що їх привнесе адміністрація Трампа, йдеться в огляді Morgan Stanley.
"Хоча заяви про зміну торговельної політики можуть бути зроблені досить швидко, їхня реалізація, імовірно, відбуватиметься повільніше, а їхні масштаби будуть меншими, ніж очікують багато інвесторів", - пишуть аналітики Morgan Stanley, додаючи, що торговельні обмеження стосуватимуться переважно Китаю.
Вони рекомендують купувати австралійський долар і фунт стерлінгів, вважаючи, що валюти Австралії та Великої Британії менше постраждають від напруженості в торговельних відносинах, і, крім того, вони торгуються наразі на рівні історичних мінімумів.
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