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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро, дешевшає до фунта і юаня

16:02 09.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, зміцнюється до єни, дешевшає до фунта стерлінгів і юаня.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Інвестори продовжують оцінювати дані щодо американського ринку праці, опубліковані минулої п'ятниці. Кількість робочих місць в економіці США в листопаді збільшилася на 227 тис., безробіття зросло до 4,2% з жовтневих 4,1%, повідомило Мінпраці.

Цієї середи стануть відомі дані про динаміку споживчих цін у Штатах за листопад, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики.

"Зростання показника безробіття в листопаді майже гарантує зниження процентної ставки (ФРС - ІФ-У) на 25 базисних пунктів наступної середи, - зазначає старший аналітик Pepperstone Майкл Браун. - Якщо лише ми не побачимо занадто високі показники інфляції, що не є нашим базовим сценарієм".

Трейдери оцінюють у 87,1% ймовірність зниження американським ЦБ базової процентної ставки на засіданні 17-18 грудня проти 61,6% тижнем раніше, згідно з даними CME Group.

Пара євро/долар за даними на 15:20 к. ч. торгується на рівні $1,0565 порівняно з $1,0569 на закриття попередньої сесії. У четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Консенсус-прогноз експертів передбачає, що регулятор знизить ключові процентні ставки на чверть процентного пункту, за даними Trading Economics.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2761 проти $1,2639 у п'ятницю. Засідання Банку Англії відбудеться 19 грудня. Очікується, що британський ЦБ збереже базову ставку без змін.

Курс долара в парі з єною зріс до 150,81 єни зі 150,01 єни за підсумками попередньої сесії.

Курс американської валюти щодо офшорного юаня становить 7,2699 юаня проти 7,2831 юаня на закриття ринку в п'ятницю.

Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в листопаді зросли на 0,2% у річному вираженні, повідомило в понеділок Державне статистичне управління (ДСУ). Інфляція в країні фіксується за підсумками десятого місяця поспіль, але темпи підйому цін минулого місяця були мінімальними з червня.

Аналітики Morgan Stanely вважають, що інвестори переоцінюють перспективи долара США. Вони зазначають, що трейдери переважно прогнозують зміцнення американської валюти через сильніші, ніж в інших провідних країнах, економічні дані США, а також нові мита, які планує запровадити обраний президент Дональд Трамп.

Більшість цих позитивних чинників уже враховано в котируваннях долара, а інвестори "переоцінюють швидкість, широту та масштаби" змін у торговельній політиці, що їх привнесе адміністрація Трампа, йдеться в огляді Morgan Stanley.

"Хоча заяви про зміну торговельної політики можуть бути зроблені досить швидко, їхня реалізація, імовірно, відбуватиметься повільніше, а їхні масштаби будуть меншими, ніж очікують багато інвесторів", - пишуть аналітики Morgan Stanley, додаючи, що торговельні обмеження стосуватимуться переважно Китаю.

Вони рекомендують купувати австралійський долар і фунт стерлінгів, вважаючи, що валюти Австралії та Великої Британії менше постраждають від напруженості в торговельних відносинах, і, крім того, вони торгуються наразі на рівні історичних мінімумів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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