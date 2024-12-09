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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4746 грн/$1
12:45 09.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 грудня 2024 року.
|Показник
|06.12.2024
|09.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4933
|41.4746
|-0.045
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 грудня- 41,4446 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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