Акції Європи рухаються різноспрямовано

Фондові ринки найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у понеділок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.44 EET піднявся на 0,13% - до 521,15 пункту.

Британський FTSE 100 збільшився на 0,33%, французький CAC 40 - на 0,38%. Німецький DAX знижується на 0,11%, італійський FTSE MIB - на 0,13%, іспанський IBEX 35 - на 0,04%.

Інвестори оцінюють результати засідання Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, що пройшло в понеділок.

Як йдеться у повідомленні за підсумками засідання, китайська влада планує пом'якшити грошово-кредитну політику та збільшити бюджетні витрати наступного року. Генсек ЦК КПК Сі Цзіньпін заявив, що основні цілі та завдання економічного та соціального розвитку країни у 2024 році також будуть успішно виконані, повідомляє "Сіньхуа".

На цьому тлі в Європі помітно дорожчають акції виробників товарів класу "люкс", у тому числі Kering, Moncler (+2,6% у обох), Christian Dior, Richemont (+1,9% у обох), LVMH (+1, 8%), Remy Cointreau (+3,2%), Pernod Ricard (+1,5%), Brunello Cucinelli (+2%), Burberry (+2,3%) та Hermes (+0,8%).

Представники автопрому також активно нарощують капіталізацію: Mercedes-Benz Group - на 1,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,6%, Volkswagen AG - на 1,1%, Porsche AG - на 0,8%, Stellantis - на 1%, Renault - на 0,6%.

Ринкова вартість шведської Boliden підскочила на 2,7% після новин про купівлю нею у канадської Lundin Mining мідно-цинкових родовищ Neves-Corvo у Португалії та Zinkgruvan у Швеції за суму до $1,45 млрд. Основну частину планується виплатити за рахунок бридж-кредиту, для рефінансування половини якого буде випущено акцію.

Котирування паперів італійського Banco BPM підвищуються на 1,7% після новин, що французький Credit Agricole збільшив частку в ньому. Акції Credit Agricole зростають у ціні на 1%.

Капіталізація британського онлайн-рітейлера одягу Boohoo збільшується на 1,7% після активізації зусиль голови його великого акціонера Frasers Майка Ешлі щодо отримання місця у раді директорів емітента.

Інша британська компанія - оператор мережі піцерій Domino's Pizza Group Plc - зменшує ринкову вартість на 3,1%. Вона прогнозує, що оголошене восени міністром фінансів країни підвищення страхових внесків призведе до зростання її витрат на персонал приблизно на 3 млн. фунтів стерлінгів ($3,8 млн.) на рік, при цьому від реформи особливо постраждають франчайзі.