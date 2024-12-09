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За тиждень Нацбанк продав 785 мільйонів
08:28 09.12.2024 |
За тиждень із 2 по 6 грудня Національний банк України продав на міжбанку 785,5 млн дол., при цьому купив 130 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 2 по 6 грудня Нацбанк продав 785,5 млн дол, що на 77 млн дол. більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 130 тисяч гривень.
Загалом з початку року Нацбанк продав майже 30,5 млрд. дол., тоді як купив 125,7 млн. дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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