За тиждень Нацбанк продав 785 мільйонів

За тиждень із 2 по 6 грудня Національний банк України продав на міжбанку 785,5 млн дол., при цьому купив 130 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 2 по 6 грудня Нацбанк продав 785,5 млн дол, що на 77 млн дол. більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 130 тисяч гривень.

Загалом з початку року Нацбанк продав майже 30,5 млрд. дол., тоді як купив 125,7 млн. дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.