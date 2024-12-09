Акції в Азії падають, оскільки акції Південної Кореї впали до річного мінімуму через поглиблення політичної кризи

Більшість азіатських акцій знизилися в понеділок, оскільки акції Південної Кореї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік на тлі поглиблення політичних заворушень в країні, в той час як інвестори оцінювали ключові економічні дані з Китаю і Японії.

Апетит до ризику серед інвесторів був стриманим, оскільки вони також були стурбовані геополітичною напруженістю на Близькому Сході після того, як повстанські сили скинули президента Сирії Башара аль-Асада і взяли під контроль Дамаск. ЗМІ повідомляли, що Асад приземлився в Москві, а ізраїльські війська увійшли до Сирії.

Південнокорейський індекс KOSPI в понеділок впав більш ніж на 2% до найнижчого рівня з початку листопада 2023 року. Минулого тижня індекс втратив більше 1%.

Політична криза в Південній Кореї поглибилася після того, як у неділю прокуратура розпочала кримінальне розслідування проти президента Юн Сок Йола через його спробу запровадити воєнний стан у країні.

У суботу Юн пережив голосування за імпічмент у парламенті, контрольованому опозицією, але голова його власної партії заявив, що Юн буде відсторонений від влади і врешті-решт піде у відставку.

Політична нестабільність у Південній Кореї тримає інвесторів на межі, оскільки будь-яка ескалація може мати хвильові ефекти по всій Азії.

Філіппінський індекс PSEi Composite впав на 0,7%, в той час як індонезійський індекс Jakarta Stock Exchange Composite майже не змінився.

Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,2%, в той час як індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 продемонстрував приглушене відкриття в понеділок.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,3%, а TOPIX піднявся на 0,4% після того, як переглянуті в понеділок дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) показали, що японська економіка зросла трохи більше, ніж очікувалося в третьому кварталі. Однак показник виявився значно нижчим за попередній квартал.

М'які показники викликали сумніви щодо здатності Банку Японії підвищувати процентні ставки. Ринки залишаються розділеними щодо того, чи підвищить Банк Японії ставки наступного тижня.

У Китаї індекс Shanghai Composite виріс на 0,4%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%.

Дані в понеділок показали, що споживча інфляція в Китаї в листопаді скоротилася більше, ніж очікувалося, оскільки нещодавні стимулюючі заходи не змогли протистояти стійкій дефляційній тенденції.

Інфляція цін виробників у листопаді також залишилась стриманою, незважаючи на незначне покращення ділової активності. Показник відображає більш ніж дворічне зниження інфляції цін виробників, оскільки китайські заводи зіткнулися з проблемами через слабкий внутрішній попит і млявий сектор нерухомості.

Цього тижня основна увага буде прикута до щорічної Центральної економічної робочої конференції Китаю (CEWC), яка має дати підказки щодо подальших стимулюючих заходів з боку центрального банку країни.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,1%.

У всьому світі інвестори очікують даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які повинні бути опубліковані в середу, щоб оцінити подальші перспективи процентної ставки Федерального резерву.

Дані в п'ятницю показали сильніше, ніж очікувалося, зростання заробітної плати в несільськогосподарському секторі в листопаді, але цього виявилося недостатньо, щоб змінити ставки проти широко очікуваного скорочення ставки ФРС наступного тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими на азіатських торгах.