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S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті. Дані підтримують думку про зниження ставок

07:02 09.12.2024 |

Фінанси

 

Nasdaq і S&P 500 виросли до рекордних максимумів закриття в п'ятницю після оптимістичних прогнозів Lululemon Athletica та інших компаній, а дані по зайнятості в США підкріпили очікування, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в цьому місяці.

Індекс Dow знизився через падіння акцій UnitedHealth Group на 5,1%.

Дискреційний споживчий індекс S&P 500 виріс на 2,4%, досягнувши історичного максимуму на закритті. Він очолив зростання серед секторів, підтриманий Lululemon.

Акції Lululemon Athletica підскочили на 15,9% після того, як виробник спортивного одягу підвищив річні прогнози.

Також у секторі споживчих товарів акції косметичного ритейлера Ulta Beauty зросли на 9% після того, як компанія підвищила свій річний прогноз прибутку.

Звіт Міністерства праці США показав, що в листопаді зростання кількості робочих місць різко зросло, але збільшення рівня безробіття до 4,2% вказало на послаблення ринку праці.

«Це дійсно підтримує аргументи на користь того, що ФРС продовжить знижувати ставки на грудневому засіданні і в першому кварталі», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management в Біллінгсі, штат Монтана.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 123,19 пункту, або на 0,28%, до 44 642,52, S&P 500 виріс на 15,16 пункту, або на 0,25%, до 6 090,27, а Nasdaq Composite - на 159,05 пункту, або на 0,81%, до 19 859,77.

S&P 500 зафіксував 57-й рекордний максимум закриття у 2024 році, а Nasdaq Composite - 36-й рекордний максимум закриття за рік.

За тиждень Nasdaq зріс на 3,3%, S&P 500 - приблизно на 1%, а Dow - на 0,6%.

Після цих даних ф'ючерси на американські процентні ставки оцінюють з ймовірністю близько 90%, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні 17-18 грудня, згідно з розрахунками LSEG, які раніше передбачали лише 72% ймовірності.

ФРС знизила ставки на 75 базисних пунктів з вересня, коли почався цикл пом'якшення.

Голова ФРС Мішель Боуман заявила, що інфляційні ризики залишаються, що свідчить про обережність у прийнятті рішень щодо процентних ставок.

Акції компаній медичного страхування, включаючи UnitedHealth, продовжили падіння з попередньої сесії, через два дні після того, як Брайан Томпсон, генеральний директор підрозділу медичного страхування UnitedHealth, був смертельно поранений біля готелю на Манхеттені.

Стрілець залишився на волі, і його мотив не був встановлений. Смерть викликала коментарі в соціальних мережах щодо розчарування в системі медичного страхування США.

Серед інших фондових рухів, акції компанії Meta Platforms, що належить Facebook, зросли на 2,4% після того, як апеляційний суд США підтримав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance продати свій популярний додаток для створення коротких відеороликів TikTok до початку наступного року або ж зіткнутися з забороною на його використання.

Індекс волатильності Cboe, показник страху на Волл-стріт, знизився на 0,77 пункту до 12,77, що стало найнижчим показником з середини липня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,01 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 354 нових максимумів і 98 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 610 акцій зросли, а 1 678 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,56 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,99 мільярдів акцій, порівняно з 14,5 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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