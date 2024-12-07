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АНАЛІТИКА

Обсяг торгівлі криптовалютами в листопаді сягнув $10 трлн на тлі регуляторного оптимізму

23:55 06.12.2024 |

Фінанси

 

Обсяги торгівлі криптовалютами в листопаді злетіли до безпрецедентних $10 трлн, що стало найвищим показником, коли-небудь зафіксованим на централізованих спотових і деривативних біржах, повідомляє Bloomberg. Сплеск, викликаний оптимізмом щодо більш сприятливого регуляторного клімату за новообраної адміністрації Трампа, збігся з 38% зростанням курсу Bitcoin, який подолав позначку в $100 000.

Дані аналітичної компанії CCData показали, що сукупні обсяги торгівлі криптовалютами минулого місяця зросли більш ніж удвічі. Спотова торгівля на централізованих біржах зросла на 128% до $3,43 трлн, що є другим найвищим показником з травня 2021 року. Тим часом торгівля деривативами зросла на 89% до $6,99 трлн, побивши попередній рекорд, встановлений у березні. Примітно, що ці цифри не включають обсяги з платформ децентралізованого фінансування (DeFi).

Південнокорейські біржі, в тому числі Upbit, також пережили різкий сплеск торгової активності, особливо в альткоїнах. Ці альтернативні криптовалюти викликали підвищений інтерес, оскільки роздрібні та інституційні інвестори прагнули диверсифікувати свої портфелі на тлі загального підйому ринку.

Оптимізм ринку ґрунтується на очікуваннях більш сприятливого регуляторного середовища за адміністрації Трампа, оскільки багато інвесторів сподіваються на чіткіші правила та зменшення контролю за цифровими активами. Зростання Bitcoin до $100 000 також стало каталізатором, піднявши настрої на всьому ринку, тож обсяг торгів у грудні може ще вирости.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin
 

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