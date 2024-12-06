Долар стабільний до євро і фунта перед публікацією даних про безробіття в США

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю перед публікацією звіту з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Мінпраці США опублікує листопадовий звіт про безробіття, який може вплинути на грудневе рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки, о 15:30 за к. ч. у п'ятницю. Сигнали ослаблення ринку праці сприятимуть зростанню очікувань чергового зниження ставки американським ЦБ у грудні.

Наразі трейдери оцінюють у 74% ймовірність зменшення ставки Федрезервом на грудневому засіданні, за даними CME FedWatch.

Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у країні минулого місяця на 200 тис. і підвищення безробіття до 4,2% з 4,1%.

Трейдери зберігають обережність перед публікацією листопадового звіту з безробіття, оскільки, якщо він виявиться гіршим за прогноз, курс долара може впасти, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 13:44 кв у п'ятницю становить $1,0586 порівняно з $1,0590 на закриття попередньої сесії. Трейдери продовжують стежити за політичною ситуацією у Франції. Депутати нижньої палати парламенту країни в середу ввечері винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який пізніше подав прохання про відставку. Президент Франції Емманюель Макрон проводить консультації, щоб підібрати нового главу уряду, і обіцяє зробити це найближчими днями.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2768 проти $1,2760 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднявся до 150,53 єни з 150,11 єни за підсумками попередньої сесії. Номінальні зарплати в Японії в жовтні зросли на 2,6% у річному вираженні - найслабшими темпами з травня. Водночас зарплати з поправкою на інфляцію - важливий показник купівельної спроможності населення - не змінилися, свідчать опубліковані в п'ятницю офіційні дані.

Курс американської валюти щодо офшорного юаня за даними на 13:50 к. ч. становить 7,2697 юаня проти 7,2637 юаня на закриття ринку в четвер.