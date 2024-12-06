Європейські фондові індекси зростають

Фондові ринки найбільших країн Західної Європи зростають у п'ятницю.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13.00 EET піднявся на 0,29% - до 521,06 пункту.

Британський FTSE 100 збільшився на 0,08%, німецький DAX - на 0,21%, французький CAC 40 - на 1,36%, італійський FTSE MIB - на 0,72%, іспанський IBEX 35 - на 0,21%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією у Франції. Депутати нижньої палати парламенту країни ввечері винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який пізніше подав прохання про відставку. Президент Франції Емманюель Макрон проводить консультації, щоб підібрати нового главу уряду, і обіцяє зробити це найближчими днями.

Ринок чекає на публікацію звіту Мінпраці США про безробіття за листопад, який може вплинути на грудневе рішення Федеральної резервної системи (ФРС) за ставкою. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у країні минулого місяця на 200 тис. та підвищення безробіття до 4,2% з 4,1%.

Статдані з Німеччини, оприлюднені у п'ятницю, показали несподіване скорочення промислового виробництва у країні. Як повідомило Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis), промвиробництво у жовтні знизилося на 1%. Аналітики в середньому очікували на його підвищення на 1,2%, за даними Trading Economics.

Тим часом Статистичне управління Євросоюзу (Eurostat) підтвердило оцінку зростання економіки єврозони в третьому кварталі 2024 року на рівні 0,4%, як і очікувалося.

Акції Stellantis NV додають у ціні 3,8% у ході торгів. Автовиробник повідомив про створення партнерства із американською Zeta Energy Corp. для розробки літій-сірчаних акумуляторів для електромобілів.

У Парижі впевнено дорожчають папери Kering (+5,4%), Carrefour (+2,4%), Societe Generale (+1,9%), LVMH (+3,1%), у Мілані - акції Moncler (+5) ,5%), Davide Campari-Milano (+2%), Iveco Group (+1,6%).

Акції британського страховика Aviva Plc втрачають у ціні 0,3%. Компанія попередньо домовилася з конкуруючою Direct Line Insurance Group про її купівлю за 3,61 млрд фунтів стерлінгів ($4,61 млрд). Ринкова вартість Direct Line підскочила на 7,1%.

Ціна паперів HSBC Holdings знизилася на 0,2%. Британський банк анонсував низку кадрових змін у рамках плану реструктуризації та спрощення операцій. Зокрема, голова напряму private banking Аннабель Спрінг залишить свою посаду наприкінці року.

Капіталізація забудовника Berkeley Group знизилася на 1,7% у ході торгів у Лондоні у зв'язку зі слабкою звітністю компанії за фінпівріччя, що завершилося 31 жовтня.

Вартість акцій британської National World Plc, якій належать газети Yorkshire Post та Scotman, підскочила на 7,4%. Компанія отримала покращену пропозицію про покупку від свого найбільшого акціонера Media Concierge, який готовий заплатити за неї 60 млн. фунтів.

Папери іспанського виробника косметики та парфумерії Puig Brands, який володіє такими брендами, як Paco Rabanne, Nina Ricci та Carolina Herrera, втрачають у ціні 4,6%. Компанія повідомила про відкликання окремих партій одного з продуктів бренду косметики Charlotte Tilbury через "поодиноку проблему з якістю". Цей крок негативно вплине на показники косметичного підрозділу, попередила Puig.