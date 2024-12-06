Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4933 грн/$1
12:37 06.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 грудня 2024 року.
|Показник
|05.12.2024
|06.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6347
|41.4933
|-0.34
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 грудня- 41,5975 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4933 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.12.24
|Ціни на золото зростають на даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі. Геополітична напруженість в центрі уваги
|Акції в Азії падають слідом за Волл-стріт, акції Південної Кореї обвалилися на тлі політичної кризи
|Валютні ринки на межі на тлі політичних потрясінь, очікують на звіт по зайнятості в США
|Американські індекси впали разом з UnitedHealth та технологічними компаніями, напередодні звіту про зайнятість
|Swiss Re оцінює страхові збитки від катастроф у 2024 р. у понад $135 млрд
Бізнес
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу