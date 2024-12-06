Ціни на золото зростають на даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі. Геополітична напруженість в центрі уваги

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах в п'ятницю, оскільки інвестори шукали підказки щодо процентних ставок в США на основі ключових даних по зайнятості, які мають бути опубліковані сьогодні, в той час як геополітична нестабільність сприяла деякому зростанню попиту на активи-прихістки.

Жовтий метал був налаштований на приглушене завершення тижня, оскільки на нього тиснула деяка невизначеність щодо довгострокового напрямку процентних ставок. Стійкість долара також тиснула на більш широкі ринки металів.

О 05:59 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 2642,03 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,6% до 2663,72 доларів за унцію.

На геополітичному фронті крах уряду Франції та невдала спроба запровадити воєнний стан у Південній Кореї підтримали певний попит на безпечні активи. Напруженість на Близькому Сході та у відносинах між Росією і Україною також залишалася високою.

Основна увага зараз прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за листопад, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю. Очікується, що вони продемонструють різке відновлення зростання заробітної плати порівняно з жовтнем, коли перебої через урагани негативно вплинули на ринок праці.

П'ятничний показник, ймовірно, вплине на перспективи зниження процентних ставок. Сила на ринку праці дає ФРС менше стимулів для зниження процентних ставок.

Дані по заробітній платі також публікуються за кілька тижнів до останнього засідання ФРС в цьому році, на якому, як очікується, центробанк знизить ставки на 25 базисних пунктів. Але нещодавні коментарі чиновників ФРС, а також перспектива експансіоністської політики за нового президента Дональда Трампа викликали сумніви щодо ставок у найближчі роки.

Голова ФРС Джером Пауелл нещодавно відзначив зміцнення американської економіки, але сказав, що це також дає ФРС більше простору для розгляду подальшого зниження ставок.

Підвищення ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота та інших недохідних активів, оскільки вони збільшують їхню альтернативну вартість.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю, але також зазнали втрат протягом листопада. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $951,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,3% до $31,935 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь були підтримані повідомленнями про те, що великі міднодобувні компанії погодилися на значно нижчі тарифи на переробку на 2025 рік на тлі занепокоєння щодо наявності мідного концентрату на спотових ринках.

Наступного тижня також відбудеться низка ключових економічних показників і подій в Китаї. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 136,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4,2235 за фунт.

Чилійська Antofagasta і китайська Jiangxi Copper домовилися про істотне зниження тарифів на переробку мідного концентрату на 2025 рік, повідомляє Reuters. Тарифи зазвичай мають тенденцію до зниження на тлі зниження рівня концентрату на спотових ринках, що свідчить про обмеженість поставок.

Наступного тижня буде опубліковано безліч ключових економічних показників з Китаю, найбільшого імпортера міді, в тому числі дані по інфляції і торгівлі. Наступного тижня також відбудеться Центральна економічна робоча конференція Китаю, на якій буде надано більше інформації про економіку та стимули.