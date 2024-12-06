Акції в Азії падають слідом за Волл-стріт, акції Південної Кореї обвалилися на тлі політичної кризи

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю напередодні виходу ключових даних по зайнятості в США, віддзеркалюючи нічні втрати на Волл-стріт, в той час як акції Південної Кореї обвалилися на тлі триваючої політичної кризи.

Всі три основні фондові індекси США знизилися в четвер після того, як досягли рекордно високого закриття в ході попередньої сесії. Ф'ючерси на американські індекси в п'ятницю трохи знизилися на азіатській сесії.

Основна увага зосереджена на ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які вийдуть сьогодні, щоб внести більше ясності в перспективи процентних ставок. Очікується, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в грудні, але його довгострокові плани щодо пом'якшення залишаються невизначеними.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1,6% в п'ятницю після падіння майже на 1% на попередній сесії. Цього тижня індекс зазнав підвищеної волатильності та різкого падіння після того, як президент країни Юн Сук-Йол раптово скасував введення воєнного стану в середу на тлі громадської та політичної реакції.

Лідер правлячої партії Південної Кореї Хан Дон Хун заявив у п'ятницю, що президент повинен бути усунутий від влади, щоб захистити націю, посилаючись на спробу запровадження воєнного стану.

Інші регіональні ринки, в тому числі філіппінський PSEi Composite та сінгапурський FTSE Straits Times Singapore, впали на 0,5% та 0,4% відповідно.

Японський Nikkei 225 впав на 0,9%, а TOPIX - на 0,7%, тоді як малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI та австралійський S&P/ASX 200 знизилися на 0,3% та 0,5% відповідно.

На противагу цьому, китайські фондові індекси різко зросли на сподіваннях на стимулювання напередодні ключової економічної зустрічі в Китаї, яка відбудеться наступного тижня. Індекс Shanghai Composite підскочив на 0,9%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 1,1%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,2%.

Ф'ючерси на Nifty 50 показали, що Nifty 50 відкриється трохи нижче. Інвестори були обережними напередодні рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки, яке має бути прийняте сьогодні.

Ринки очікують, що центральний банк залишить ключову ставку репо незмінною на рівні 6,50%, оскільки нещодавні показники інфляції в країні в жовтні перевищили встановлену стелю толерантності центрального банку в 6%.

Однак деякі учасники ринку все ще очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів після нещодавніх показників економічного зростання Індії, яке у вересні впало до найнижчого рівня за сім кварталів. Бети на зниження ставки також зумовлені знеціненням індійської рупії.

«У 2025 році Індія, ймовірно, залишиться країною з найбільш швидкозростаючою економікою в регіоні, хоча це зростання буде слабшим, ніж у 2024 році. Інфляція повинна залишатися в межах цільового показника центрального банку, а місцева валюта - випереджати його», - пишуть аналітики ING у своїй нещодавній записці.

Наступного тижня основна увага буде прикута до щорічної Центральної економічної робочої конференції Китаю (CEWC), на якій буде надано більше інформації про заходи стимулювання та перспективи найбільшої економіки Азії.

У вівторок Китай також опублікує дані по інфляції ІСЦ за листопад, а в середу - дані по торгівлі.

Індія опублікує інфляцію ІСЦ за листопад наступного тижня, а Резервний банк Австралії ухвалить рішення щодо процентних ставок у вівторок.