Валютні ринки на межі на тлі політичних потрясінь, очікують на звіт по зайнятості в США

У п'ятницю основні валюти залишалися неспокійними, оскільки ринки оцінювали вплив політично бурхливого тижня, який ознаменувався падінням уряду Франції та короткочасним введенням воєнного стану в Південній Кореї.

Долар США різко зріс по відношенню до південнокорейської вони після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що головна опозиційна Демократична партія Південної Кореї заявила, що законодавці перебувають у стані готовності після отримання повідомлень про ще одне оголошення воєнного стану.

Востаннє вона знизилася на 0,43% до 1419,32.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол шокував націю і власну правлячу Партію народної влади у вівторок, коли запровадив воєнний стан, а потім скасував його через кілька годин, що призвело до потрясінь на світових фінансових ринках.

Політичні потрясіння тримають корейські ринки в напрузі, навіть незважаючи на те, що влада пообіцяла надати «необмежену ліквідність» для стабілізації ситуації.

Що стосується криптовалют, то біткойн взяв перепочинок після того, як днем раніше вперше піднявся вище $100 000, і навіть скептики тепер очікують, що адміністрація Трампа, дружня до криптовалют, сприятиме тривалому ралі.

На більш широкому економічному фронті увага буде прикута до звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США за листопад, який вийде сьогодні, оскільки інвестори намагатимуться вгадати темпи майбутнього зниження ставок Федеральної резервної системи.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що минулого місяця кількість зайнятих збільшилася на 200 000 робочих місць, після того, як у жовтні вона зросла лише на 12 000, що є найнижчим показником з грудня 2020 року.

«ФРС буде остерігатися надавати занадто великого значення очікуваному різкому зростанню зайнятості в листопаді», - сказав Шон Каллоу, старший валютний аналітик InTouch Capital Markets.

«Поки рівень безробіття не впаде до 4,0%, ринки можуть спокійно схилятися до зниження ставки в цьому місяці, що повинно стримати зростання долара».

Наразі ринки вбачають близько 72% ймовірності того, що Федеральний резерв знизить ставку на 25 базисних пунктів на засіданні 17-18 грудня, в порівнянні з 66,5% тиждень тому, як показав CME FedWatch Tool.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести валют, виріс на 0,10% до 105,82 після падіння до тритижневого мінімуму на попередній сесії.

Євро знизився на 0,14% до $1,0574 після відскоку в четвер на тлі стабілізації французьких облігацій, віддалившись від дворічного мінімуму в $1,03315, досягнутого в кінці листопада.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з союзниками та лідерами парламенту в четвер, намагаючись якнайшвидше призначити нового прем'єр-міністра замість Мішеля Барньє, який офіційно подав у відставку наступного дня після того, як опозиційні законодавці проголосували за відставку його уряду.

Наразі не очікується, що Європейський центральний банк відреагує на посилення політичної нестабільності в Європі на своєму засіданні наступного тижня.

Всі, крім двох, з 75 економістів, опитаних Reuters, вважають, що 12 грудня ЄЦБ знизить ставку по депозитах на 25 базисних пунктів.

Трейдери також майже впевнені в тому, що ставка буде знижена наступного тижня.

Цього тижня валюта єврозони зазнала втрат, учетверте за останні п'ять тижнів.

Трейдери обмірковують ймовірність підвищення ставки на засіданні Банку Японії 18-19 грудня після того, як в середу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Банк Японії може не підвищувати ставку в цьому місяці, тим самим сплутавши очікування ринку.

Але коментарі типово «голубиного» політика Тойоакі Накамури про те, що він не проти підвищення ставок, допомогли підштовхнути валюту до зростання в четвер.

Долар знизився на 0,06% по відношенню до єни до 149,98. Урядові дані показали, що витрати японських домогосподарств впали на 1,3% в жовтні в порівнянні з попереднім роком, що виявилося краще, ніж очікувалося.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2746, знизившись на 0,11% за день.

Що стосується криптовалют, то біткойн знизився, оскільки трейдери намагалися зафіксувати прибуток після того, як в четвер він перевищив позначку в $100 000.

Найвідоміша криптовалюта в світі зростає з листопада на ставках на те, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США призведе до створення сприятливого регуляторного середовища для криптовалют.

У четвер Трамп заявив, що призначає колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм царем штучного інтелекту і криптовалют.

Біткойн ненадовго впав до тижневого мінімуму і в останній раз знизився на 1,11% до $97 911, що значно нижче свого історичного максимуму в $103 649, досягнутого напередодні.