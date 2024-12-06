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Американські індекси впали разом з UnitedHealth та технологічними компаніями, напередодні звіту про зайнятість
07:45 06.12.2024 |
Американські фондові індекси знизилися в четвер, акції UnitedHealth різко впали, а акції технологічного сектору зросли, оскільки інвестори очікували на п'ятничний звіт по зайнятості.
Технологічний індекс S&P 500 впав на 0,2% після досягнення рекордного закриття в середу, коли всі три основні фондові індекси США також досягли максимумів закриття.
Акції Synopsys впали на 12,4% після того, як фірма-розробник програмного забезпечення для проектування мікросхем спрогнозувала доходи на 2025 фінансовий рік нижче очікувань Волл-стріт, частково через падіння продажів в Китаї.
Акції UnitedHealth впали на 5,2% і мали найбільшу вагу в індексах Dow і S&P 500, в той час як індекс охорони здоров'я S&P 500 впав на 1,1%. Акції Cigna впали на 2,3%, а Molina Healthcare - на 3,2%.
Медичні страхові компанії переоцінюють ризики для своїх топ-менеджерів на наступний день після вбивства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на Манхеттені. UnitedHealthcare є частиною UnitedHealth Group.
Прогнозисти вважають, що п'ятничний звіт по зайнятості покаже, що в листопаді кількість робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилася на 200 000 робочих місць, як показало опитування Reuters. У жовтні кількість робочих місць зросла на 12 000, що є найменшим зростанням з грудня 2020 року.
Дані, опубліковані раніше, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, дещо зросла минулого тижня.
Деніел Морган, портфельний менеджер Synovus Trust в Атланті, штат Джорджія, сказав, що інвестори переварюють останні економічні дані і з нетерпінням чекають п'ятничного звіту по зайнятості.
«Очевидно, що ринок буде торгувати в очікуванні того, що зробить ФРС», - сказав він.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 248,33 пункту, або 0,55%, до 44 765,71, S&P 500 - на 11,38 пункту, або 0,19%, до 6 075,11, а Nasdaq Composite - на 34,86 пункту, або 0,18%, до 19 700,26.
У середу голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що економіка США сильніша, ніж очікував центральний банк, коли почав знижувати ставки у вересні, і, схоже, він висловився на підтримку повільнішого темпу зниження ставок.
Ринки оцінюють ймовірність зниження процентних ставок на чверть пункту в цьому місяці приблизно в 70%.
Акції, пов'язані з криптовалютами і блокчейном, втратили свою динаміку після різкого зростання напередодні, коли біткойн, найбільша криптовалюта в світі, вперше перевищив позначку в $100 000.
Акції MicroStrategy, найбільшого корпоративного власника біткоїна, впали на 4,8%.
На Нью-Йоркській фондовій біржі емісії, що знижуються, переважали над тими, що зростають, у співвідношенні 1,25 до 1. На NYSE було зафіксовано 378 нових максимумів і 74 нових мінімумів.
На Nasdaq 1 488 акцій зросли, а 2 833 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,9 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 14,12 мільярдів акцій, порівняно з приблизно 14,7 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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