Долар США дешевшає до основних валют

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Ослаблення долара пов'язане з подальшими очікуваннями зниження базової відсоткової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) у грудні у зв'язку зі слабкими статданими, зазначає аналітик Swissquote Bank Іпек Езкардешкая.

Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у листопаді опустився до мінімальних за три місяці 52,1 пункту порівняно з 56 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM).

Голова ФРС Джером Павелл, виступаючи на заході в Нью-Йорку в середу, дав зрозуміти, що американському ЦБ немає потреби поспішати з подальшим зниженням базової процентної ставки, пише Market Watch.

"Ризики ослаблення ринку праці, здається, стали меншими, зростання економіки, безумовно, сильніше, ніж ми очікували, а інфляція трохи вища. Хороша новина в тому, що ми можемо дозволити собі бути трохи обережнішими, намагаючись знайти нейтральний рівень ставки", - сказав Павелл.

Слова Павелла не переконали ринок у тому, що ФРС відмовиться від зниження ставки на грудневому засіданні, зазначає Езкардешкая, слова якої наводить The Wall Street Journal. Федрезерв знизив ставку двічі цього року, загалом на 75 базисних пунктів (б. п.).

Увага трейдерів спрямована на статистику з ринку праці. У четвер Мінпраці США оприлюднить щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття, а в п'ятницю - листопадовий звіт щодо ринку праці загалом.

Пара євро/долар за даними на 14:25 кч у четвер торгується на рівні $1,0529 порівняно з $1,0512 на закриття попередньої сесії. Трейдери продовжують стежити за політичною ситуацією у Франції. Депутати нижньої палати парламенту країни в середу ввечері винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2717 проти $1,2700 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустився до 150,39 єни з 150,62 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти щодо офшорного юаня зменшився до 7,2747 юаня з 7,2778 юаня напередодні.

