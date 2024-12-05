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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в листопаді зросли на 9,1% - НБУ

 

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2024 року становили $39,92 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у листопаді вони збільшилися на 9,1% або на $3,3 млрд.

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", - пояснюють у Нацбанку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $6,68 млрд. З цієї суми:

* $4,79 млрд - від Світового банку;
* $1,35 млрд - від США;
* $235 млн - від Японії;
* $191,9 млн - від розміщення валютних ОВДП;
* $99,9 млн - від Південної Кореї;
* $12,9 млн - від інших партнерів.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у листопаді спрямували $433,8 млн, з яких:

* $311 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП;
* $44,7 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
* $29,5 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
* $21,2 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
* $27,4 млн - сплата іншим міжнародним кредиторам.

Україна також сплатила $263,8 млн Міжнародному валютному фонду.

Крім того, Національний банк продав на валютному ринку за місяць $2,71 млрд, а викупив до резервів - $4,4 млн. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,71 млрд, що на 21% менше, ніж у жовтні.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $71,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяця майбутнього імпорту", - додали у Нацбанку Джерело: https://biz.censor.net/n3523574
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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