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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6347 грн/$1
12:35 05.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 5 грудня 2024 року.
|Показник
|04.12.2024
|05.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.683
|41.6347
|0.12
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 5 грудня- 41,6628 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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