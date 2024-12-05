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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи зростають у четвер

11:46 05.12.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в четвер, інвестори оцінюють політичні та корпоративні новини, а також макроекономічну статистику.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:08 кч збільшився на 0,3% - до 518,99 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 підвищується на 0,07%, німецький DAX - на 0,24%, французький CAC 40 - на 0,52%, італійський FTSE MIB - на 0,8%, іспанський IBEX 35 - на 1,1%.

Як стало відомо в четвер, обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в жовтні зменшився на 1,5% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому прогнозували більш значне падіння - на 2%, за даними Trading Economics.

Обсяг промислового виробництва у Франції в жовтні скоротився на 0,1% порівняно з вереснем замість очікуваного аналітиками зростання на 0,3%. В Іспанії показник підскочив на 1,9% у річному виразі, рекордними темпами з березня минулого року.

Тим часом депутати нижньої палати парламенту Франції в середу ввечері винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє. За недовіру проголосував 331 депутат, для вотуму було необхідно 288 голосів. Вотум недовіри уряду відбувся у Франції вперше з 1962 року, коли парламент усунув від влади уряд Жоржа Помпіду.

Акції французьких банків Societe Generale і BNP Paribas дорожчають на 3,3% і 2,1% відповідно, автомобільного концерну Stellantis - на 3,4%.

Котирування акцій Tullow Oil падають на 7,2%. Головний виконавчий директор британської нафтогазової компанії Рахул Дхір повідомив про намір піти у відставку протягом 2025 року. Точна дата його відходу не називається, керівництво компанії почало процес пошуку нового CEO.

Ціна паперів Equinor зростає на 0,4%, Shell - знижується на 1%. Їхні дочірні компанії об'єднають свої британські нафтогазові активи в межах спільного підприємства і створять найбільшого незалежного нафтогазового гравця Сполученого Королівства. Як повідомляють у пресрелізі, Equinor і Shell володітимуть новою компанією на паритетних засадах (по 50%), завершити операцію планують до кінця 2025 року.

Акції TotalEnergies дорожчають на 1,8% після того, як аналітики RBC поліпшили рекомендацію для них до "вище ринку".

Капіталізація Vodafone збільшується на 0,9% на новині, що британський антимонопольний регулятор схвалив злиття оператора зв'язку з меншим конкурентом Three. Вартість об'єднаної компанії оцінюють у 16,5 млрд фунтів стерлінгів ($21 млрд).

Ринкова вартість ритейлера Frasers Group падає на 13% після того, як компанія погіршила річний прогноз прибутку на тлі низького рівня споживчої довіри і негативних наслідків нового британського бюджету.

Лідером зростання у зведеному індексі Stoxx Europe 600 виступають акції гірничодобувної компанії Aurubis, що дорожчають на 12,4% після повідомлення про збільшення дивідендів. Найбільш різке зниження в індексі демонструють папери виробника авіаційних двигунів Safran, що падають на 5,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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