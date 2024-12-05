Акції в Азії зростають слідом за Волл-стріт, акції Південної Кореї падають через політичні заворушення

Більшість азіатських акцій зросли в четвер після третього поспіль рекордно високого закриття на Волл-стріт на тлі ралі акцій технологічних компаній, в той час як акції Південної Кореї продовжили падіння через побоювання потенційної політичної кризи.

Всі три основні фондові індекси США завершили ніч на рекордно високих рівнях, оскільки акції технологічних компаній зросли після сильних прибутків Salesforce. Ф'ючерси на американські індекси мало змінилися в четвер.

Регіональні інвестори також отримали деяку втіху від виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла на заході в New York Times. Пауелл відзначив зміцнення американської економіки і не применшив очікування щодо зниження ставки в грудні, хоча і вказав на більш обережний підхід до пом'якшення в майбутньому.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3% після закриття на 1,3% днем раніше, коли президент Юн Сук-Йол спробував ввести воєнний стан.

Президент Юн оголосив воєнний стан у вівторок, намагаючись протистояти «антидержавним силам» серед своїх політичних опонентів, але скасував цей захід за кілька годин після того, як зіткнувся з негайною реакцією, включаючи відмову парламенту і громадські протести. Це призвело до того, що законодавці країни почали вимагати імпічменту Юна.

У четвер Міністерство фінансів Південної Кореї оголосило про створення стабілізаційного фонду у розмірі 40 трильйонів вон ($28,35 млрд) після того, як заява Юна обвалила ринки. Банк Кореї може купувати облігації та розширювати операції репо, при цьому влада готова діяти згідно з планами на випадок надзвичайних ситуацій, якщо це буде необхідно.

Інші дані показали, що економіка Південної Кореї зросла лише на 0,1% у третьому кварталі, не змінившись порівняно з попередніми оцінками, опублікованими раніше.

Це відбувається в той час, коли країна вже стикається з різким знеціненням своїх активів, включаючи акції та валюту. Цього року індекс KOSPI впав майже на 7%, а вона по відношенню до долара США знизився приблизно на 9%. Південна Корея нещодавно відсвяткувала своє включення до світового індексу державних облігацій FTSE Russell's World Government Bonds Index.

Занепокоєння щодо можливих наслідків політичних потрясінь у Південній Кореї зберігає обережні настрої щодо ширших азійських ринків.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,7% в четвер, а TOPIX - на 0,2%. Дані в середу показали, що активність у сфері послуг в країні повернулась до зростання в листопаді завдяки покращенню попиту.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,4% після того, як дані показали, що торговельний баланс країни відновився в жовтні завдяки покращенню попиту на сировинні товари, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером.

Китайський індекс Shanghai Composite трохи виріс, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.

Morgan Stanley повідомив, що іноземні інвестиції в китайські акції завершили короткий двомісячний період чистого притоку в листопаді на тлі побоювань щодо підвищення торговельних мит в США.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно. Цього тижня основна увага буде прикута до рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки в п'ятницю.

Всупереч регіональному тренду, гонконгський індекс Hang Seng впав більш ніж на 1%, акції Alibaba впали більш ніж на 2%, а виробник електромобілів BYD Co - приблизно на 3%, оскільки новий раунд обмежень експорту між США і Китаєм на цьому тижні налякав інвесторів.

Філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 0,2%, а індонезійський індекс Jakarta Stock Exchange Composite знизився на 0,3%.

Інвестори залишаються на межі, оскільки Азія стикається з підвищеними геополітичними ризиками, включаючи привид торгових мит в США за адміністрації нового президента Дональда Трампа.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по несільськогосподарським індексам ділової активності в США, які допоможуть прояснити перспективи процентної ставки ФРС.