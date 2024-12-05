Євро коливається на тлі політичних потрясінь; біткоїн перевищив $100 000

У четвер курс євро знизився після довгоочікуваного краху французького уряду, що викликало занепокоєння щодо другої за величиною економічної сили регіону, в той час як біткойн вперше перевищив позначку в $100 000.

Найвідоміша криптовалюта у світі зростає з листопада на очікуваннях, що перемога Дональда Трампа на виборах у США призведе до створення сприятливого регуляторного середовища для криптовалют.

На азіатській сесії він піднявся до $101 626, а востаннє зростання становило 3% ($100 882). Річний приріст складає 138%.

«Якщо ми говоримо про те, куди ми рухаємося далі, є підстави вважати, що це може продовжитися», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.Com.

«Враховуючи зниження регуляторного ризику, постійну привабливість нефіатних активів через сприйняття фіскального марнотратства США, а також зростання геополітичних ризиків, зберігаються попутні вітри, які можуть підтримати зростання цін».

Євро торгувався на рівні $1,052175 у вузькому діапазоні, але був близький до дворічного мінімуму в $1,03315, якого він торкнувся в кінці листопада, оскільки трейдери готуються до довгоочікуваної розплати для Франції.

Французькі законодавці в середу, як і очікувалося, висловили вотум недовіри уряду, чим ще більше заглибили країну в кризу, яка загрожує її здатності приймати закони і приборкувати величезний бюджетний дефіцит.

«Падіння уряду означає, що політична невизначеність збережеться і продовжить впливати на довіру бізнесу та споживачів», - сказала економіст ING Шарлотта де Монпельє.

«Знайти нового прем'єр-міністра, який не зіткнеться з вотумом недовіри безпосередньо, буде дуже складним завданням. Тому цілком ймовірно, що Франція залишиться без уряду на кілька тижнів, якщо не місяців».

Відповідаючи на запитання, чи допоможе Франції Європейський центральний банк у разі посилення ринкової турбулентності, президент центробанку Крістін Лагард сказала, що фінансова стабільність є важливим фактором цінової стабільності.

Під час парламентських слухань у середу Лагард заявила, що економічне зростання єврозони може бути слабшим у найближчі місяці, а ризики зниження домінують у середньостроковій перспективі.

Трейдери майже впевнені, що ЄЦБ знизить ставки наступного тижня, і прогнозують зниження ставок на 157 базисних пунктів до кінця 2025 року.

В Азії південнокорейська вона була стабільною, оскільки міністерство фінансів країни заявило, що уряд активує фонди стабілізації ринку на суму 40 трильйонів вон ($28,35 млрд) після хаосу, що виник після того, як президент Юн Сок Йол оголосив, а потім скасував воєнний стан.

Південнокорейські законодавці запропонували оголосити імпічмент Юну за потрясіння, яке сколихнуло світові ринки. Вона залишається біля свого дворічного мінімуму по відношенню до долара і є найгіршою азіатською валютою цього року. Востаннє вона коштувала 1,414.41 за долар.

Єна трохи зміцнилася до 150,345 за долар, оскільки трейдери розмірковують над тим, чи підвищить Банк Японії процентні ставки цього місяця. Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок у грудні на рівні 60%.

У Сполучених Штатах впевненість інвесторів у зниженні ставок залишилася непохитною, незважаючи на коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і низку економічних даних, які показали, що активність в секторі послуг сповільнилася в листопаді після того, як в останні місяці вона зростала.

У середу Пауелл заявив, що економіка зараз сильніша, ніж центральний банк очікував у вересні, коли почав знижувати процентні ставки, і, схоже, висловився на підтримку більш повільного темпу зниження процентних ставок у майбутньому.

У центрі уваги буде звіт про зайнятість в несільськогосподарському секторі за листопад, який вийде в п'ятницю, і, ймовірно, збільшиться на 200 000 робочих місць в цьому місяці після зростання лише на 12 000 в жовтні, що є найнижчим показником з грудня 2020 року, як показало опитування Reuters.

Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів в 74%, в порівнянні з 67% тижнем раніше, показав CME FedWatch Tool.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був на рівні 106,27. Що стосується інших валют, австралійський долар не змінився і склав $0,64241 після падіння приблизно на 0,9% на попередній сесії на слабких даних.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,2709.