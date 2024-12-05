Ралі в технологічному секторі та коментарі Пауелла підняли індекси до рекордних максимумів

Усі три основні фондові індекси США досягли рекордних максимумів на закритті торгів у середу, оскільки акції технологічних компаній зросли після обнадійливих результатів Salesforce, а коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла надали ринку додатковий імпульс.

Економіка є сильнішою, ніж здавалося у вересні, коли центральний банк почав знижувати процентні ставки, що дозволило політикам бути більш обережними у подальшому зниженні ставок, заявив Пауелл на заході в New York Times.

За словами Пітера Карділло, головного ринкового економіста Spartan Capital Securities в Нью-Йорку, коментарі Пауелла, а також звіт про економічну активність ФРС додали оптимістичного настрою на ринку.

ФРС повідомила, що в узагальненні опитувань та інтерв'ю з усієї країни, відомому як «Бежева книга», з початку жовтня економічна активність в США дещо зросла в більшості регіонів.

Пауелл «був дуже оптимістично налаштований щодо економіки, і він сказав, що ми досягаємо прогресу щодо інфляції... це хороша новина для акцій в цілому», - сказав Карділло.

Інвестори очікують третього поспіль зниження процентної ставки на засіданні центрального банку 17-18 грудня.

Акції Salesforce підскочили на 11% і досягли історичного максимуму після того, як корпоративна хмарна компанія перевершила оцінки аналітиків щодо доходів за третій квартал і підвищила нижню межу свого річного прогнозу доходів. Інші хмарні компанії також зросли.

Технологічний індекс S&P 500 досяг рекордного рівня закриття, як і індекси послуг зв'язку та споживчих індексів.

Також у технологічному секторі акції Marvell Technology зросли на 23,2% і також досягли рекордного максимуму після того, як виробник мікросхем спрогнозував виручку в четвертому кварталі, що перевищила оцінки аналітиків. Індекс напівпровідників зріс на 1,7%, а Nvidia - на 3,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 308,91 пункту, або на 0,69%, до 45 014,44, S&P 500 - на 36,59 пункту, або на 0,60%, до 6 086,47, а Nasdaq Composite - на 254,21 пункту, або на 1,30%, до 19 735,12.

Інвестори з нетерпінням чекають щомісячних даних по зайнятості в США, які вийдуть в п'ятницю, і даних по заявкам на допомогу по безробіттю в четвер.

Раніше в середу дані по зайнятості в приватному секторі США показали помірне зростання в листопаді.

Окремо, опитування Інституту управління поставками показало, що активність у секторі послуг США сповільнилася в листопаді після значного зростання в останні місяці. Остаточне значення індексу S&P у сфері послуг було переглянуто в бік зниження до 56,1.

«Останні економічні дані практично підтвердили, що ФРС знизить ставки в грудні», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

За його словами, п'ятничний звіт про зайнятість «як дідусь звітів про зайнятість цього тижня».

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,2 до 1. На NYSE було зафіксовано 367 нових максимумів і 79 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 372 акції зросли, а 1 930 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,23 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,06 мільярдів акцій, порівняно з 14,89 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.