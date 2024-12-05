Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ралі в технологічному секторі та коментарі Пауелла підняли індекси до рекордних максимумів

07:51 05.12.2024 |

Фінанси

 

Усі три основні фондові індекси США досягли рекордних максимумів на закритті торгів у середу, оскільки акції технологічних компаній зросли після обнадійливих результатів Salesforce, а коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла надали ринку додатковий імпульс.

Економіка є сильнішою, ніж здавалося у вересні, коли центральний банк почав знижувати процентні ставки, що дозволило політикам бути більш обережними у подальшому зниженні ставок, заявив Пауелл на заході в New York Times.

За словами Пітера Карділло, головного ринкового економіста Spartan Capital Securities в Нью-Йорку, коментарі Пауелла, а також звіт про економічну активність ФРС додали оптимістичного настрою на ринку.

ФРС повідомила, що в узагальненні опитувань та інтерв'ю з усієї країни, відомому як «Бежева книга», з початку жовтня економічна активність в США дещо зросла в більшості регіонів.

Пауелл «був дуже оптимістично налаштований щодо економіки, і він сказав, що ми досягаємо прогресу щодо інфляції... це хороша новина для акцій в цілому», - сказав Карділло.

Інвестори очікують третього поспіль зниження процентної ставки на засіданні центрального банку 17-18 грудня.

Акції Salesforce підскочили на 11% і досягли історичного максимуму після того, як корпоративна хмарна компанія перевершила оцінки аналітиків щодо доходів за третій квартал і підвищила нижню межу свого річного прогнозу доходів. Інші хмарні компанії також зросли.

Технологічний індекс S&P 500 досяг рекордного рівня закриття, як і індекси послуг зв'язку та споживчих індексів.

Також у технологічному секторі акції Marvell Technology зросли на 23,2% і також досягли рекордного максимуму після того, як виробник мікросхем спрогнозував виручку в четвертому кварталі, що перевищила оцінки аналітиків. Індекс напівпровідників зріс на 1,7%, а Nvidia - на 3,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 308,91 пункту, або на 0,69%, до 45 014,44, S&P 500 - на 36,59 пункту, або на 0,60%, до 6 086,47, а Nasdaq Composite - на 254,21 пункту, або на 1,30%, до 19 735,12.

Інвестори з нетерпінням чекають щомісячних даних по зайнятості в США, які вийдуть в п'ятницю, і даних по заявкам на допомогу по безробіттю в четвер.

Раніше в середу дані по зайнятості в приватному секторі США показали помірне зростання в листопаді.

Окремо, опитування Інституту управління поставками показало, що активність у секторі послуг США сповільнилася в листопаді після значного зростання в останні місяці. Остаточне значення індексу S&P у сфері послуг було переглянуто в бік зниження до 56,1.

«Останні економічні дані практично підтвердили, що ФРС знизить ставки в грудні», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.

За його словами, п'ятничний звіт про зайнятість «як дідусь звітів про зайнятість цього тижня».

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,2 до 1. На NYSE було зафіксовано 367 нових максимумів і 79 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 372 акції зросли, а 1 930 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,23 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,06 мільярдів акцій, порівняно з 14,89 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,26 41,9240  0,05 0,12
EUR 43,5200  0,06 0,14 44,2447  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес