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АНАЛІТИКА

Депозитний портфель банків у гривні цьогоріч зріс на 100 мільярдів - НБУ

16:57 04.12.2024 |

Фінанси

 

Обсяг гривневих депозитів у банках з початку 2024 року збільшився більш ніж на 100 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

"Дві третини усіх коштів клієнтів в банках за результатами жовтня - у національній валюті. Приріст гривневих коштів з початку року - більш ніж 100 млрд грн або близько 7%, з початку повномасштабного вторгнення - понад 830 млрд гривень або близько 90%", - сказав Ніколайчук.

За його словами, 56% гривневих коштів клієнтів у банках - це кошти на рахунках юридичних осіб, які з початку року зросли на 6%, а від початку повномасштабного вторгнення подвоїлися.

"Гривневі кошти фізичних осіб в банках зросли на 8% з початку року та на близько 80% з 24 лютого 2022 року", - зазначив він.

Крім того, частка строкових гривневих коштів українців становить близько 35% від усіх гривневих коштів населення.

"У 2024 року маємо приріст на 20 млрд гривень або на 8%, а з початку повномасштабного вторгнення - на близько 80 млрд гривень або на 44%", - зауважив Ніколайчук.

За його словами, у структурі строкових депозитів фізичних осіб у національній валюті вклади зі строком більше ніж три місяці становлять 98%.
Ключові теги: депозит
 

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