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Корпоративне кредитування в Україні зросло на 22% за рік - Нацбанк

16:55 04.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Чистий корпоративний кредитний портфель банків у гривні за останні 12 місяців зріс майже на 22%, що перевищує темпи номінального зростання економіки.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

"Банки активно кредитують, особливо це стосується корпоративного сектору в гривні. За останні 12 місяців у жовтні чистий корпоративний кредитний портфель у гривні зріс майже на 22%, що перевищує темпи номінального зростання економіки. Це гарний показник", - сказав Ніколайчук.

За його словами, такому нарощенню кредитування сприяли три ключові чинники: відновлення економічної активності в країні, поступове пом'якшення монетарної політики та реалізація Стратегії з розвитку кредитування.

"Ця стратегія містить як короткострокові ініціативи, спрямовані на стимулювання кредитування в пріоритетних сферах, так і довгострокові заходи для створення сприятливого середовища для розвитку кредитування", - наголосив він.

За словами Ніколайчука, яскравим прикладом є кредитування для забезпечення стійкості бізнесу та населення в умовах руйнування енергетичних потужностей.

"За останньою інформацією обсяг погоджених кредитів "енергетичним" консорціумом із 20 банків, які долучилися до цього проєкту, вже перевищив 10 млрд гривень", - зауважив він.

Заступник голови НБУ повідомив також про позитивну динаміку зниження рівня непрацюючих кредитів.

"Маємо гарні результати: цього року частка NPL знизилася із 37% на початок року до 32% у жовтні. Це пов'язано як з нарощенням обсягу працюючих кредитів, так і з поступовими успіхами банків у роботі з непрацюючими кредитами в їхньому портфелі", - додав Ніколайчук.
Ключові теги: кредит
 

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