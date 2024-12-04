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Корпоративне кредитування в Україні зросло на 22% за рік - Нацбанк
Чистий корпоративний кредитний портфель банків у гривні за останні 12 місяців зріс майже на 22%, що перевищує темпи номінального зростання економіки.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.
"Банки активно кредитують, особливо це стосується корпоративного сектору в гривні. За останні 12 місяців у жовтні чистий корпоративний кредитний портфель у гривні зріс майже на 22%, що перевищує темпи номінального зростання економіки. Це гарний показник", - сказав Ніколайчук.
За його словами, такому нарощенню кредитування сприяли три ключові чинники: відновлення економічної активності в країні, поступове пом'якшення монетарної політики та реалізація Стратегії з розвитку кредитування.
"Ця стратегія містить як короткострокові ініціативи, спрямовані на стимулювання кредитування в пріоритетних сферах, так і довгострокові заходи для створення сприятливого середовища для розвитку кредитування", - наголосив він.
За словами Ніколайчука, яскравим прикладом є кредитування для забезпечення стійкості бізнесу та населення в умовах руйнування енергетичних потужностей.
"За останньою інформацією обсяг погоджених кредитів "енергетичним" консорціумом із 20 банків, які долучилися до цього проєкту, вже перевищив 10 млрд гривень", - зауважив він.
Заступник голови НБУ повідомив також про позитивну динаміку зниження рівня непрацюючих кредитів.
"Маємо гарні результати: цього року частка NPL знизилася із 37% на початок року до 32% у жовтні. Це пов'язано як з нарощенням обсягу працюючих кредитів, так і з поступовими успіхами банків у роботі з непрацюючими кредитами в їхньому портфелі", - додав Ніколайчук.
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