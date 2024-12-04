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НБУ очікує зростання попиту на валюту наприкінці року через бюджетні видатки

16:53 04.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Збільшення бюджетних видатків наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту та готовий компенсувати дефіцит.

Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Звісно, це зумовлює відповідне зростання попиту на валюту. Але це нас не лякає, бо Нацбанк враховує це і в своїх прогнозах, і в тактиці інтервенцій на валютному ринкові. Очікуємо, що структурний дефіцит валюти у грудні зросте і нівелюватиметься відповідним збільшенням наших інтервенцій", - сказав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ повідомив, що структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку - це об'єктивна характеристика роботи нашого валютного ринку під час воєнного стану.

За його словами, наразі умови насамперед характеризуються значним дефіцитом бюджету, який здебільшого покривається міжнародною допомогою.

"Механізм працює так: Міністерство фінансів отримує від партнерів валюту, яку продає Національному банкові, отримуючи натомість гривню. Ця гривня спрямовується в економіку, коли уряд здійснює видатки. Згодом цей гривневий ресурс повертається на ринок, де Національний банк викуповує його за валюту", - пояснив він.

Ніколайчук зазначив, надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви.

"Із середини 2022 року нам вдалося суттєво наростити міжнародні резерви - з близько 22 млрд до понад 40 млрд доларів в певні періоди. За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку, враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги", - констатував він.
Ключові теги: прогноз
 

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