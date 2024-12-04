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Міжнародні резерви наприкінці року перевищать $40 мільярдів - Нацбанк

15:36 04.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України прогнозує, що до кінця 2024 року обсяг міжнародних резервів знову перевищить позначку в $40 мільярдів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

"Із середини 2022 року нам вдалося суттєво наростити міжнародні резерви - із близько $22 мільярдів до понад $40 мільярдів в певні періоди. За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку ($40 мільярдів - Ред.), враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги", - зазначив Ніколайчук.

За його словами, структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку є об'єктивною характеристикою роботи валютного ринку під час воєнного стану.

Ніколайчук пояснив, що цей дефіцит покривається надлишком валюти у державному секторі через механізм міжнародної допомоги: Мінфін отримує від партнерів валюту, продає її Нацбанку в обмін на гривню, яка потім спрямовується в економіку через урядові видатки.

"Надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви, докладаючи зусиль, щоб гривневі інструменти користувалися попитом", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України за жовтень скоротилися на 6% і станом на 1 листопада 2024 року становили $36,6 мільярда.
 

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