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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта, прискорив зростання до єни

14:43 04.12.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у середу, але прискорив зростання до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Трейдери продовжують стежити за статданими зі США в надії спрогнозувати подальші дії Федеральної резервної системи (ФРС).

Як стало відомо напередодні, кількість відкритих вакансій у Штатах у жовтні збільшилася на 372 тис. порівняно з попереднім місяцем і становила 7,744 млн. У вересні, згідно з переглянутими даними, кількість становила 7,372 млн, що було мінімумом із січня 2021 року, і аналітики в середньому прогнозували зростання показника в жовтні до 7,48 млн.

Листопадовий звіт з ринку праці США вийде в п'ятницю. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що він вкаже на зростання безробіття в Штатах у листопаді до 4,2% із жовтневих 4,1% і на зростання кількості робочих місць у країні на 200 тис.

Ринки також чекають публікації регіонального огляду Федеральної резервної системи, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга"). Його буде оприлюднено у середу, цього ж дня на заході в Нью-Йорку відбудеться виступ глави Федрезерву Джерома Пауелла.

Євро за даними на 13:55 EET коштує $1,0505 порівняно з $1,0510 на закриття торгів у вівторок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2675 порівняно з $1,2673 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни збільшується на 0,9% і становить 150,91 єни проти 149,59 єни наприкінці попередніх торгів.

У парі з південнокорейською воною американська валюта торгується на позначці 1416,25 вони проти 1415,36 вони напередодні.

Південнокорейський президент Юн Сок Єль у вівторок оголосив у країні воєнний стан "у зв'язку з антиурядовою активністю", проте за кілька годин погодився його скасувати, а частина працівників адміністрації президента і міністр оборони подали у відставку, повідомляє "Ренхап".

Сам президент наразі не пішов за їхнім прикладом, незважаючи на посилення закликів до його відставки. Опозиція вже ініціювала процедуру його імпічменту. У разі відставки або імпічменту Юн Сок Єля його обов'язки тимчасово виконуватиме прем'єр-міністр Хан Док Су.

Банк Кореї вжив низку заходів у відповідь на ситуацію, зокрема розширив перелік цінних паперів, з якими може проводити операції на відкритому ринку, і збільшив кількість організацій, які можуть здійснювати операції РЕПО. Раніше в середу регулятор сказав, що розглядає всі варіанти стабілізації ринків.

Влада країни також заявила, що готова активувати фонд стабілізації ринку акцій на 10 трлн вон ($7,1 млрд) і фонд стабілізації ринку облігацій на 40 трлн вон.

"Усі фінансові, валютні ринки, а також ринки акцій функціонуватимуть нормально, - йдеться в заяві уряду. - У цей період ми спрямовуватимемо на ринки акцій, облігацій, короткострокових грошей, а також на ринок валюти необмежений обсяг ліквідності до їх повної нормалізації".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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