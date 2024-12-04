Ринки акцій Європи зростають, за винятком Британії

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи в основному зростають на торгах у середу, інвестори стежать за подіями у Франції та Південній Кореї.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.56 EET піднявся на 0,22% - до 516,66 пункту.

Німецький індикатор DAX, що оновив рекорд, підвищується на 0,91%, французький CAC 40 - на 0,33%, італійський FTSE MIB - на 0,95%, іспанський IBEX 35 - на 0,4%. Британський FTSE 100 втрачає 0,37%.

У середу депутати французьких Національних зборів мають розглянути дві пропозиції щодо вотуму недовіри уряду країни: від фракцій лівої коаліції "Новий народний фронт" та вкрай правого "Національного об'єднання".

Тим часом південнокорейські опозиційні партії подали пропозицію про усунення від влади президента Юн Сок Йоля після того, як він запровадив, а потім скасував воєнний стан у країні, повідомляють у середу південнокорейські ЗМІ.

Учасники ринків також оцінюють зведені індекси менеджерів із закупівель (PMI) Італії та Іспанії.

В Італії значення індексу в листопаді опустилося до 47,7 пунктів з 51 пункту місяцем раніше, в Іспанії - до 53,2 пунктів з 55,2 пунктів, за розрахунками HCOB і S&P Global. Перший індикатор оновив мінімум за 13 місяців, другий - за 10 місяців.

Значення PMI нижче за позначку в 50 пунктів говорить про спад ділової активності, вище - про зростання.

Тим часом член ради керуючих Європейського центрального банку та голова центробанку Фінляндії Оллі Рен висловив думку, що ЄЦБ продовжуватиме пом'якшення грошово-кредитної політики у найближчі місяці.

Інфляція в єврозоні сповільнилася до цільових 2%, тоді як зростання економіки валютного блоку залишається нестійким, сказав Рен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

"Ці фактори додають підстав для зниження процентної ставки у грудні, і такий напрямок грошово-кредитної політики зберігатиметься найближчими місяцями", - зазначив він.

Акції шведської Volvo Car дорожчають на 2,2%. Виробник легкових автомобілів звітував про зростання глобального продажу минулого місяця на 5,2% у річному вираженні - до 66,977 тис. машин.

Автовиробники також входять до списку лідерів зростання на торгах у Франкфурті. Папери Daimler Truck Holding дорожчають на 3,5% (максимально у складі DAX), Mercedes-Benz - на 1,9%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,4%, Porsche Automobil Holding SE - на 1,3%.

Renault очолює аналогічний список у Парижі, нарощуючи капіталізацію на 4,4%. Акції Stellantis там же дорожчають на 0,9%, як і папери банків Credit Agricole та BNP Paribas.

Данський виробник вітрогенераторів Vestas Wind Systems втрачає 6,3% ринкової вартості після новин про рішення головного фінансового директора Ганса Мартіна Сміта залишити свою посаду до кінця року.

У Лондоні активно дешевшають акції сировинних Anglo American (-1,4%), Glencore (-1,1%) та Rio Tinto (-1%).