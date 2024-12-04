НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,683 грн/$1

Курс вони мало змінився і склав 1 413,80 за долар після початку торгів зі стрибка на 0,5%, який перекрив майже всі втрати попереднього дня. Дилери заявили, що центральний банк країни, можливо, підтримав валюту на відкритті торгів у середу, продаючи долари.