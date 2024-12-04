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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,683 грн/$1
12:36 04.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 4 грудня 2024 року.
|Показник
|03.12.2024
|04.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6745
|41.683
|0.02
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 4 грудня- 41,6972 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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