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Українці заборгували за мікрокредитами 16 мільярдів. Середня сума позики становить $150

11:52 04.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

За дев'ять місяців 2024 року українці взяли 5,9 млн мікрокредитів на 37,11 млрд грн. Кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, але сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Так, з рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн ($126) торік до 6 190 грн (близько $150) цьогоріч. У порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на той час українці, в середньому, позичали $168.

У середньому цього року українці щомісяця укладають 670 тисяч договорів - стільки ж, як і торік. У 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Українці заборгували за мікрокредитами 16 мільярдів. Середня сума позики становить $150

 

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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