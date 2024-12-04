Ціни на золото стабільні, оскільки заворушення в Південній Кореї стимулюють попит на активи-прихістки

Ціни на золото незначно зросли на азіатських торгах в середу, оскільки політичні потрясіння в Південній Кореї стимулювали попит на активи-прихістки, хоча очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США утримувало трейдерів осторонь.

Цього тижня жовтий метал відчув деяке полегшення, оскільки побоювання зриву перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою також стимулювали попит на прихісток. Але будь-яке зростання золота було значною мірою обмежене стрибком курсу долара, який злетів на невизначеності щодо довгострокових перспектив американських ставок.

О 06:25 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2646,53 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до 2668,60 доларів за унцію.

У вівторок президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив воєнний стан, але швидко скасував його після того, як парламент і громадяни виступили проти цього кроку.

Парламент у повному складі проголосував проти воєнного стану, а опозиційна партія Південної Кореї також закликала до імпічменту Юна, що призвело країну до найгіршої політичної кризи з 1980-х років.

Політична невизначеність у країні підірвала настрої інвесторів по всій Азії, враховуючи, що Південна Корея вважається опорою економіки Східної Азії. Це стимулювало певний попит на золото як на засіб захисту.

Зростання напруженості у відносинах між Ізраїлем і Ліваном також стимулювало купівлю активів-прихістків після того, як Ізраїль пригрозив притягнути уряд Лівану до відповідальності за зрив угоди про припинення вогню з Хезболлою. Минулого тижня і Ізраїль, і бойовики завдали ударів один проти одного, порушуючи перемир'я, укладене за посередництва США.

Ціни на основні метали були приглушені в середу, оскільки трейдери очікували виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який повинен був дати нові підказки щодо процентних ставок.

Пауелл виступить сьогодні, його виступ відбудеться за кілька тижнів до останнього засідання ФРС в цьому році.

Хоча очікується, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів у грудні, довгострокові перспективи ставок стали більш невизначеними в умовах стійкої інфляції та інфляційної політики за часів Трампа.

Ця невизначеність спричинила різке зростання курсу долара, що тисне на ціни на метали в усьому світі.

Інші дорогоцінні метали, в тому числі платина і срібло, мало змінилися в середу. Серед промислових металів, еталонні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 096,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,1895 за фунт.