Австралійський долар падає на тлі слабкої економіки, корейська вона стабільна після скасування воєнного стану

Австралійський долар впав до чотиримісячного мінімуму в середу після того, як слабше, ніж очікувалося, економічне зростання підвищило очікування більш раннього зниження процентних ставок, в той час як південнокорейська вона стабілізувалася після скасування рішення про запровадження воєнного стану.

Китайський юань спробував відійти від найслабшого за останній рік рівня, оскільки Народний банк Китаю встановив сильніший офіційний валютний коридор для цієї валюти.

Долар США відновився з тритижневого мінімуму проти єни і піднявся проти інших основних конкурентів, оскільки трейдери чекають на нові дані з ринку праці, щоб отримати підказки щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.

Євро утримався вище свого нещодавнього дворічного мінімуму, навіть незважаючи на те, що французькі законодавці готуються голосувати за вотум недовіри, який майже напевно призведе до повалення уряду.

Австралієць о 06:49 EET впав на 1,22% до найнижчого рівня з 4 серпня - $0,6408, після чого торгувався на рівні $0,6434. Новозеландський долар слідував за цим падінням, втративши 0,5% до $0,5850.

У третьому кварталі економіка Австралії зростала найповільнішими річними темпами з часів пандемії.

Ринки підвищили оцінку зниження ставки в квітні наступного року до 96% з 73% раніше, а в травні очікується послаблення на 35 базисних пунктів з 28 б.п. раніше.

«Основний висновок з вересневого оновлення полягає в тому, що очікуване попереднє відновлення приватного попиту не сформувалося», - сказав Пат Бустаменте, старший економіст Westpac.

«Слабке річне зростання витрат і постійний тиск на наявний дохід домогосподарств - навіть з урахуванням скорочення податків - вказує на більш слабку базову картину».

Курс вони мало змінився і склав 1 413,80 за долар після початку торгів зі стрибка на 0,5%, який перекрив майже всі втрати попереднього дня, коли він впав до 1 443,40 за долар вперше з жовтня 2022 року після шокового оголошення президентом Юн Сок Йолом воєнного стану.

Дилери заявили, що центральний банк країни, можливо, підтримав валюту на відкритті торгів у середу, продаючи долари.

Криза поглибилася після того, як опозиційні законодавці пообіцяли оголосити імпічмент президенту, а газета «Чосон ільбо» повідомила, що кабінет міністрів має намір масово піти у відставку.

«У найближчій перспективі, ви повинні думати, що для переможців буде важко досягти особливого успіху: Жахливий структурний фон, внутрішня економіка виглядає слабкою, центральний банк, ймовірно, зробить більше (пом'якшення), ніж очікувалося раніше, і на додачу до цього - політична нестабільність», - сказав Роб Карнелл, регіональний керівник відділу досліджень ING в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Той факт, що в цілому долар за замовчуванням виглядає сильнішим за все інше, (робить його) майже ідеальним штормом».

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючиєну і євро, додав 0,09% до 106,42.

Долар додав 0,29% до 150,035 єни, продовжуючи своє відновлення після падіння до 148,65 єни на попередній сесії, вперше з 11 жовтня.

Долар отримав деяку підтримку у вівторок після того, як дані показали, що кількість вакансій в США помірно зросла в жовтні, а кількість звільнень скоротилася, навіть незважаючи на те, що чиновники Федеральної резервної системи в цей день не дали чітких вказівок щодо того, що вони мають намір робити за підсумками свого наступного засідання через два тижні.

Трейдери очікують важливих щомісячних даних по зайнятості, які будуть оприлюднені в п'ятницю, щоб більш чітко визначити перспективи ставок, в той час як приватний звіт по зайнятості, який має бути опублікований сьогодні, запропонує щось на зразок попереднього перегляду.

Згідно з даними FedWatch Tool від CME, ймовірність зниження ставки на чверть пункту 18 грудня становила 75%.

Курс євро майже не змінився і склав $1,05035, де він перебуває цього тижня, оскільки політична криза у Франції наближається до завершення. 22 листопада він впав до $1,03315.

Стерлінг трохи знизився до $1,2663.

Офшорний юань виріс до 7,2928 за долар, трохи відірвавшись від мінімуму попереднього дня 7,3145, найслабшого з листопада минулого року, чому сприяло сильніше, ніж очікувалося, фіксування центральним банком середнього курсу.

Ринки сприйняли це як ознаку зростаючого занепокоєння в Пекіні через нещодавнє стрімке падіння валюти на тлі нових тарифних погроз з боку нового президента США Дональда Трампа.