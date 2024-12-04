Акції в Азії падають через політичні заворушення в Південній Кореї

Більшість азіатських акцій впали в середу, на чолі з падінням акцій Південної Кореї після того, як президент Юн Сук-Йол різко скасував короткочасний воєнний стан, що викликало політичні заворушення і підірвало довіру інвесторів в усьому регіоні.

Регіональні ринки відреагували на помірно позитивну нічну сесію на Волл-стріт стримано, оскільки інвестори очікували на подальші кроки щодо монетарної політики США від голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який сьогодні виступить з промовою. Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з невеликим позитивним трендом в Азії.

Південнокорейський індекс KOSPI впав більш ніж на 2% після того, як у вівторок президент Юн Сук-Йол оголосив воєнний стан у спробі протистояти «антидержавним силам» серед своїх політичних опонентів. Однак цей крок одразу ж зіткнувся з негативною реакцією, в тому числі з неприйняттям парламентом і громадськими протестами, що змусило його скасувати цей захід протягом декількох годин.

У відповідь південнокорейські законодавці зажадали імпічменту Юна, зануривши країну в найзначнішу політичну кризу за останні десятиліття.

Воєнний стан передбачає заміну цивільного управління військовим, призупинення цивільних судових процесів на користь військових, а також потенційне призупинення стандартних громадянських свобод на час його дії.

Цей крок Йола підірвав довіру інвесторів до країни, а аналітики ING заявили, що тривалі заворушення можуть навіть знизити кредитний рейтинг Південної Кореї.

Ринки стали насторожено ставитися до будь-яких потенційних наслідків політичних потрясінь у Південній Кореї, враховуючи, що ця країна розглядається як один з основних стовпів економіки Східної Азії.

Японський Nikkei 225 впав на 0,4%, а TOPIX - на 0,7%. «Ми стежимо (за ситуацією в Південній Кореї) з особливим і серйозним інтересом», - заявив журналістам прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

У Китаї індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%, а індекс Shanghai Composite був трохи нижчим. Дані показали, що зростання сектора послуг Китаю сповільнилося в листопаді, а індекс ділової активності Caixin PMI знизився до 51,5 з 52,0, що відображає більш слабке зростання нового бізнесу та експорту, оскільки економіка готується до збільшення тарифів США за другої адміністрації Дональда Трампа.

Азія стикається з підвищеними геополітичними ризиками, включаючи привид торгових мит США за адміністрації Трампа. Регіональні ринки та економіки були вражені тим, що цього тижня США запровадили жорсткіший контроль за експортом технологій до Китаю.

Але акції китайських виробників мікросхем зросли в середу, оскільки уряд рекомендував не купувати мікросхеми американського виробництва - крок, який може стимулювати підвищений попит на мікросхеми місцевого виробництва.

Філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 0,2%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував позитивне відкриття.

Таїландський індекс SET піднявся на 1,3% в середу, на наступний день після того, як міністр фінансів країни Пічай Чунхаваджира заявив, що існує потенціал для зниження ставки через низьку інфляцію, але підкреслив, що остаточне рішення залишається за центральним банком. Він також підтвердив важливість узгодження монетарної та фіскальної політики для підтримки економіки країни.

Австралійський ASX 200 впав на 0,5% в середу після того, як дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка країни зросла менше, ніж очікувалося у вересні.

Хоча ці дані збільшили бети на те, що Резервний банк Австралії може знизити процентні ставки раніше, ніж очікувалося, вони також показали, що австралійська економіка зазнає труднощів в умовах високої інфляції та високих процентних ставок.

Кволий ВВП був значною мірою зумовлений слабкими витратами домогосподарств, тоді як падіння експортних цін на сировинні товари також вплинуло на показник.