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Nasdaq, S&P 500 досягли рекордних максимумів на закритті; інвестори очікують нових даних
07:52 04.12.2024 |
Індекси S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів закриття у вівторок, а акції технологічних компаній продовжили нещодавній підйом, оскільки інвестори очікують на нові дані по зайнятості.
Dow закінчив день трохи нижче.
Серед секторів S&P 500 єдиними, хто виріс, були технології, комунікаційні послуги та споживчі товари, які продовжили своє зростання в понеділок.
Спостерігачі за ринком також сприйняли заспокійливі коментарі представників Федеральної резервної системи. Двоє політиків заявили, що бачать зниження інфляції до цільового показника центрального банку США в 2% і що ринок праці є «міцним».
Вони утрималися від того, щоб сповістити, чи підтримають вони ще одне зниження процентної ставки пізніше цього місяця. У понеділок голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що «в даний час» він схильний підтримати ще одне зниження ставки в цьому місяці.
У п'ятницю інвестори звернуть пильну увагу на щомісячний звіт по зайнятості в США. Цього тижня вони також прагнуть побачити інші дані, в тому числі листопадові дані по заробітній платі в приватному секторі та звіт Інституту управління поставками.
«Ринок очікує великих даних, якими будуть ISM і (звіт по зайнятості) в п'ятницю ... тому люди трохи сидять, склавши руки», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань статків і ринковий стратег компанії Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс.
Звіт, опублікований у вівторок, показав, що кількість вакансій в США значно зросла в жовтні, в той час як кількість звільнень скоротилася найбільше за останні 1,5 роки.
Фінансові ринки вбачають, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 17-18 грудня становить приблизно 72%, показує FedWatch Tool від CME Group.
Акції Amazon виросли на 1,3%. На своїй щорічній конференції AWS компанія оголосила про нову лінійку платформ штучного інтелекту, відомих як фундаментальні моделі.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 76,47 пункту, або 0,17%, до 44 705,53, S&P 500 виріс на 2,73 пункту, або 0,05%, до 6 049,88, а Nasdaq Composite - на 76,96 пункту, або 0,40%, до 19 480,91.
S&P 500 виріс на 5,7% в листопаді, коли колишній президент США Дональд Трамп повернувся в Білий дім на виборах 5 листопада, а його Республіканська партія пройшла в обидві палати Конгресу. З початку року індекс виріс приблизно на 27%.
«Це ринок, який показав себе надзвичайно добре. Ви хочете, щоб він призупинився, зробив перепочинок і дочекався іншого каталізатора, який підштовхне його вище», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Середній транспортний індекс Dow впав на 2%, що стало найбільшим денним падінням з вересня.
Акції південнокорейських компаній, що котируються на біржах США, також знизилися: iShares MSCI South Korea ETF впав на 1,6%.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив, що скасує воєнний стан, який він запровадив лише за кілька годин до цього, що знервувало світові ринки.
Акції Tesla знизилися на 1,6% після того, як дані показали, що продажі китайських електромобілів автовиробника впали на 4,3% в річному обчисленні до 78 856 в листопаді.
Після закриття біржі акції Salesforce зросли приблизно на 7% після публікації результатів, в тому числі сильніших, ніж очікувалося, квартальних доходів. Акції завершили чергову сесію на 0,1% вище.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,24 до 1. На NYSE було зафіксовано 310 нових максимумів і 50 нових мінімумів.
На Nasdaq 1 647 акцій зросли, а 2 732 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,66 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 12,70 мільярдів акцій, порівняно з 14,81 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.с
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