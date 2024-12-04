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Графіки відключення світла у середу діятимуть з 06:00 до 22:00 - Укренерго

23:07 03.12.2024 |

Фінанси

 

Погодинні відключення електроенергії в середу, 4 грудня, для побутових споживачів заплановані з 06:00 до 22:00, з сьомої до двадцятої години вимикатимуть по дві черги.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Час застосування та обсяг обмежень:

* 06:00 - 07:00 - одна черга відключень;
* 07:00 - 20:00 - дві черги відключень;
* 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Із 06:00 до 22:00 буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

Наголошується, що потреба обмежити споживання електроенергії зумовлена пошкодженням енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, скоєної росіянами 28 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки знеструмлень у конкретному регіоні буде доступна на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
 

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