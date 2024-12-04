Ринки акцій Європи зросли у вівторок, німецький DAX уперше перевищив 20 тис. пунктів

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи завершили в плюсі торги у вівторок, до того ж німецький індикатор DAX вперше в історії закрився вище за позначку в 20 тис. пунктів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 піднявся на 0,37% - до 515,53 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 підвищився на 0,56%, німецький DAX - на 0,42%, французький CAC 40 - на 0,26%, італійський FTSE MIB - на 1,03%, іспанський IBEX 35 - на 1,18%.

Інвестори оцінювали макроекономічні, політичні та корпоративні новини.

Кількість безробітних в Іспанії в листопаді знизилася на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і становила 2,586 млн, згідно з опублікованими у вівторок офіційними даними. Це мінімальний листопадовий показник з 2007 року.

Трейдери також продовжують стежити за ситуацією у Франції, де вже в середу уряду можуть винести вотум недовіри.

Напередодні лідер ультраправого "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що його партія має намір голосувати за винесення такого вотуму, оскільки уряд не врахував її вимог до законопроєкту про бюджет.

Тим часом член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) П'єро Чиполлоне зазначив, що додаткові мита на імпорт товарів, які обіцяє запровадити обраний президент США Дональд Трамп, можуть знизити темпи економічного зростання та уповільнити збільшення споживчих цін у країнах єврозони.

Унаслідок запровадження мит країни єврозони зіткнуться зі скороченням зовнішнього попиту і посиленням конкуренції на внутрішньому ринку, що чинитиме тиск на європейські компанії і може послабити підйом економіки, заявив він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. Водночас збільшення видобутку нафти у Штатах може призвести до зниження цін на паливо, а мита на китайські товари спровокують їхній приплив у Європу, що стане знижувальним фактором для цін у регіоні.

Капіталізація Sanofi знизилася на 0,2% після того, як французька фармацевтична компанія анонсувала плани інвестувати 1 млрд євро у виробництво інсуліну в КНР.

Ринкова вартість Edenred впала на 2,5%, хоча французький оператор сервісу міжнародних платежів збільшив розмір програми зворотного викупу акцій удвічі, до 600 млн євро.

Папери провідних представників європейської напівпровідникової галузі зросли в ціні, включно з ASML Holding (+2,1%) і Infineon (+2,2). Підтримку їхнім котируванням продовжує надавати той факт, що нові обмеження США на поставки чипів і обладнання для їх випуску в Китай виявилися не такими жорсткими, як очікувалося.

Акції автомобільної Stellantis, які напередодні подешевшали на 6,3% на новинах про звільнення CEO, збільшилися в ціні на 1,6%. Міненерго США повідомило, що виділить $7,5 млрд на будівництво акумуляторних заводів її спільного підприємства з Samsung.

Котирування акцій британського банку NatWest (колишній Royal Bank of Scotland) підвищилися на 0,3%. Глава банку Пол Туейт заявив на банківському саміті Financial Times, що його організація може повернутися в приватні руки в першому півріччі 2025 року. За рік уряд Великої Британії вже знизив свою частку в NatWest до менш ніж 11% з 38%.

Ринкова вартість британського туроператора On The Beach підскочила на 20% завдяки майже дворазовому зростанню річного доподаткового прибутку і збільшенню зимових бронювань на 25%.

Ще один британський емітент - Marston's - наростив капіталізацію на 8%. Оператор пабів завершив фінансовий рік із доподатковим прибутком на тлі стрибка продажу їжі та напоїв.