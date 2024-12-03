Долар США помірно дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни та юаня

Долар США помірно дешевшає до євро і фунта стерлінгів вдень у вівторок, дорожчає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на листопадовий звіт про безробіття в США, який Мінпраці оприлюднить у п'ятницю. Експерти вважають, що ці дані матимуть велике значення для подальших планів Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики, зазначає MarketWatch.

Інвестори здебільшого очікують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 17-18 грудня, проте дехто вважає, що американський ЦБ зачекає із подальшим пом'якшенням політики у зв'язку з сигналами стійкості інфляції.

Член ради керівників ФРС Крістофер Воллер заявив у понеділок, що "наразі" підтримує зниження ставки американським ЦБ на грудневому засіданні. Однак він буде готовий підтримати паузу в циклі зниження ставки в грудні, якщо статистика покаже, що ситуація в американській економіці суперечить прогнозам ослаблення інфляції та збереження стриманого, але, як і раніше, стійкого зростання економіки.

Пара євро/долар за даними на 13:48 кв у вівторок торгується на рівні $1,0522 порівняно з $1,0499 на закриття попередньої сесії. Трейдери продовжують стежити за політичною ситуацією у Франції, що загострилася на тлі обговорення бюджету на 2025 рік.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2662 проти $1,2656 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднявся до 149,76 єни з 149,59 єни за підсумками попередньої сесії.

Курс американської валюти щодо офшорного юаня збільшився до 7,2967 юаня з 7,2869 юаня у вівторок. Юань дешевшає на заявах глави Народного Банку Китаю Пань Гуншена, який пообіцяв напередодні, що ЦБ у 2025 році дотримуватиметься політики, що стимулює економічну активність, а також забезпечуватиме достатність ліквідності у фінансовій системі.