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Європейський центробанк оприлюднив другий звіт щодо цифрового євро
13:57 03.12.2024 |
2 грудня 2024 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував другий звіт про хід підготовки до запуску власної цифрової валюти (central bank digital currency, CBDC) - цифрового євро. В огляді зазначено про зміни у напрямку реалізації проєкту з травня по жовтень 2024 року.
За шість місяців, відображених у звіті, ЄЦБ оновив положення про механізм цифрового євро, щоб віртуальні платежі в європейській валюті приймалися по всій зоні її дії, як і готівкові платежі. Також центробанк відзначив прогрес у розробці цифрової валюти ЄС, зокрема налаштування ліміту зберігання європейської CBDC та впровадження офлайн-рішення для цифрового євро на базі захищених елементів мобільних пристроїв.
ЄЦБ активно співпрацює з громадськістю, зацікавленими сторонами ринку та політиками, щоб переконатися, що віртуальна валюта відповідає потребам усіх залучених сторін, вказано у звіті.
Паралельно з цим ЄЦБ завершив конкурс заявок, відкритий у січні 2024 року, для відбору потенційних постачальників компонентів цифрового євро та пов'язаних послуг. Результати тендеру, який завершиться у 2025 році, будуть опубліковані на сайті центробанку.
Центробанк розпочав дворічний етап підготовки для потенційного випуску цифрового євро 1 листопада 2023 року. До кінця 2025 року Керівна рада ЄЦБ вирішить про доцільність переходу до наступного етапу підготовки.
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