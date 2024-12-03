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Європейські фондові індекси продовжують зростати

12:11 03.12.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають на торгах у вівторок, інвестори оцінюють макроекономічні, політичні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:34 EET піднявся на 0,48% - до 516,09 пункту.

Німецький DAX підвищується на 0,24%, британський FTSE 100 - на 0,58%, французький CAC 40 - на 0,51%, італійський FTSE MIB - на 1,23%, іспанський IBEX 35 - на 0,87%.

Кількість безробітних в Іспанії в листопаді знизилася на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і склала 2,586 млн, згідно з опублікованими у вівторок офіційними даними. Це мінімальний листопадовий показник із 2007 року.

Трейдери також продовжують стежити за ситуацією у Франції, де вже в середу уряду можуть винести вотум недовіри.

Напередодні лідер ультраправого "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що його партія має намір голосувати за винесення такого вотуму, оскільки уряд не врахував її вимог до законопроекту про бюджет.

Акції великих французьких емітентів на цьому фоні дорожчають, у тому числі Saint-Gobain та LVMH - на 1,9%, Carrefour - на 1,1%, Kering - на 2%, Societe Generale - на 1,6%.

Капіталізація Sanofi зростає на 0,4% після новин про плани компанії інвестувати 1 млрд. євро у виробництво інсуліну в КНР.

Ринкова вартість Edenred зростає на 1,7%. Французький оператор сервісу міжнародних платежів збільшив розмір програми зворотного викупу акцій удвічі до 600 млн євро.

Також додають у ціні папери провідних представників європейської напівпровідникової галузі, включаючи ASML Holding (+2,4%), Infineon (+1,4%) та STMicroelectronics (+1,3%). Підтримку їхнім котируванням продовжує надавати той факт, що нові обмеження США на постачання чіпів та обладнання для їхнього випуску до Китаю виявилися не такими жорсткими, як очікувалося.

Папери автомобільної Stellantis, що напередодні подешевшали на 6,3% на новинах про звільнення CEO, збільшують вартість на 1,6%. Міненерго США повідомило, що виділить $7,5 млрд на будівництво акумуляторних заводів її спільного підприємства із Samsung.

Котирування акцій британського банку NatWest (колишній Royal Bank of Scotland) збільшуються на 1,4%. Глава банку Пол Туейт заявив на банківському саміті Financial Times, що його організація може повністю повернутися до приватних рук у першому півріччі 2025 року. За рік уряд Великобританії вже знизив свою частку в NatWest до менш ніж 11% з 38%.

Ринкова вартість британського туроператора On The Beach підскочила на 11,1% завдяки майже дворазовому зростанню річного доподаткового прибутку та збільшенню зимових бронювань на 25%.

Ще один британський емітент - Marston's - нарощує капіталізацію на 7,8%. Оператор пабів завершив фінансовий рік із доподатковим прибутком на тлі стрибка продажів їжі та напоїв.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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