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АНАЛІТИКА

Українці скоротили купівлю доларів у банках після рекорду

09:37 03.12.2024 |

Фінанси

 

Населення України в листопаді 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,511 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 3,0 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,289 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі впав на 7,5% порівняно з жовтнем, коли українці купили 1,394 млрд доларів - рекордний обсяг за 12 років.

З початку року українці купили у банках 10,915 млрд доларів.

 

Курс долара у листопаді

Курс долара на готівковому ринку в листопаді коливався близько від 41,50 гривень. Проте наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс виріс на 35 копійок 41,60 грн/долар.

Наприкінці листопада офіційний курс долара двічі оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 28 листопада - 41,60 грн/долар.

За листопад курс долара зріс на 0,8% - з 41,27 грн/долар до 41,59 грн/долар. З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів (торік - 9,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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