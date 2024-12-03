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Українці скоротили купівлю доларів у банках після рекорду
09:37 03.12.2024 |
Населення України в листопаді 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,511 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 3,0 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,289 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг купівлі впав на 7,5% порівняно з жовтнем, коли українці купили 1,394 млрд доларів - рекордний обсяг за 12 років.
З початку року українці купили у банках 10,915 млрд доларів.
Курс долара у листопаді
Курс долара на готівковому ринку в листопаді коливався близько від 41,50 гривень. Проте наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс виріс на 35 копійок 41,60 грн/долар.
Наприкінці листопада офіційний курс долара двічі оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 28 листопада - 41,60 грн/долар.
За листопад курс долара зріс на 0,8% - з 41,27 грн/долар до 41,59 грн/долар. З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).
Валютні резерви українців
За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів (торік - 9,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
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