Долар зростає на тлі ослаблення євро та юаня

У вівторок курс долара зростав, оскільки політичні потрясіння у Франції підірвали євро, а митні ризики і слабкість економіки Китаю підштовхнули юань до річного мінімуму.

Єна попливла проти течії, торгуючись біля шеститижневих максимумів на зростаючих бетах на те, що Японія збирається підвищити процентні ставки.

Євро, який був найслабшою валютою G10 у листопаді, почав цей місяць з падіння на 0,7% за одну ніч і вранці в Азії коливався на рівні $1,0489, оскільки уряд Франції прямує до краху через бюджетний глухий кут.

Покращення виробничих даних в США і падіння прибутковості китайських облігацій до рекордно низького рівня призвело до того, що юань опустився нижче рівня підтримки близько 7,26 за долар, до чотиримісячного мінімуму, і відкрив шлях до чергового витка широкого зміцнення долара.

«Для USD/G10 набагато легше йти вгору, коли USD/CNH не застрягла в багні», - сказав Брент Доннеллі, трейдер і президент аналітичної компанії Spectra Markets.

Китай зафіксував торговий коридор юаня на найнижчому рівні більш ніж за рік, і валюта впала до найнижчого рівня з листопада 2023 року - 7,2980 за долар на початку торгів.

Австралійський долар впав на 0,7% за ніч і трохи знизився до $0,6470 на тлі змішаних економічних даних, що свідчать про більший, ніж прогнозувалося, дефіцит поточного рахунку, але стрибок державних витрат, який, ймовірно, сприятиме зростанню. Новозеландський долар знизився на 0,2% до $0,5874.

Єна, єдина валюта G10, яка зросла проти долара минулого місяця, досягла найвищого рівня з кінця жовтня в понеділок на позначці 149,09 за долар і торгувалася майже на цій же позначці у вівторок. Ринкове ціноутворення передбачає майже 60% ймовірність підвищення процентної ставки в Японії на 25 базисних пунктів пізніше в грудні.

Ринки чекають на дані по зайнятості в США в п'ятницю, щоб уточнити бети на те, чи буде Федеральна резервна система знижувати ставки пізніше в цьому місяці - в даний час шанси на це оцінюються як рівні.

У вівторок будуть опубліковані дані по відкритим вакансіям.

Зазвичай у грудні долар страждає від сезонної слабкості, оскільки компанії схильні купувати іноземну валюту, однак цього року трейдери з обережністю ставляться до нової адміністрації новообраного президента Дональда Трампа і тримають курс долара на високому рівні.

На вихідних Трамп пригрозив штрафними митами, якщо країни-члени БРІКС не підтримають долар як резервну валюту.

«Ці заяви посилюють думку про те, що Трамп, можливо, не буде прагнути послабити долар під час свого президентського терміну і замість цього буде покладатися на мита для подолання значного дисбалансу в торгівлі товарами в США», - зазначила стратег Rabobank Джейн Фолі в своїй записці.

«Ми дотримуємося думки, що EUR/USD може впасти до паритету приблизно в середині наступного року. Це може збігтися з введенням нових мит Трампом».