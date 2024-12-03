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S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів завдяки зростанню акцій технологічних компаній
07:42 03.12.2024 |
Nasdaq і S&P 500 досягли рекордних максимумів на закритті торгів у понеділок завдяки акціям технологічних компаній після сильного зростання ринку в листопаді, оскільки інвестори цього тижня очікують на економічні дані, включаючи ключовий щомісячний звіт про зайнятість, який вийде у п'ятницю.
Індекс Dow знизився за підсумками дня. І Dow, і S&P 500 зафіксували в п'ятницю найбільший місячний відсотковий приріст за останній рік.
Сектори технологій, комунікаційних послуг та споживчих товарів зросли приблизно на 1% кожен в понеділок, в той час як решта секторів S&P 500 знизились. Акції Tesla виросли на 3,5%, при цьому Stifel підвищив свою цінову мету по акціях.
«Ми бачимо, як ринок, який перебуває в сезонно сильному періоді, просто повзе вгору», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.
«Це важкий час для людей, які намагаються врятуватися, але, з тієї ж причини, я не бачу вибухового завершення року. Занадто багато невизначеності щодо того, куди ми рухаємося. ... Ніхто не впевнений, який економічний план має нова адміністрація».
Колишній президент США Дональд Трамп повернув собі Білий дім на виборах минулого місяця, а його Республіканська партія пройшла в обидві палати Конгресу, що призвело до зростання акцій у листопаді.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 128,65 пункту, або 0,29%, до 44 782,00. S&P 500 виріс на 14,77 пункту, або на 0,24%, до 6 047,15, а Nasdaq Composite піднявся на 185,78 пункту, або на 0,97%, до 19 403,95.
Стратеги вважають, що потенційні плани Трампа щодо зниження податків і дерегуляції є позитивним фактором для акцій, але мита будуть негативним фактором.
Інвестори також сприйняли коментарі голови Федеральної резервної системи Крістофера Уоллера про те, що він схильний знизити базову процентну ставку на засіданні 17-18 грудня, оскільки монетарна політика залишається обмежувальною.
Інвестори очікували зниження ставки на чверть пункту в грудні, але останні дані по інфляції викликали занепокоєння, що прогрес може зупинитися.
ФРС почала знижувати ставки у вересні на півпункту, а в листопаді знизила їх ще на чверть пункту.
Раніше в понеділок Інститут управління поставками повідомив про поліпшення виробничої активності в США в листопаді.
Окрім довгоочікуваного п'ятничного звіту по зайнятості, інвестори цього тижня також побачать дані по зростанню робочих місць в приватному секторі, звіт ISM по послугах і щотижневі заявки на допомогу з безробіття від Департаменту праці.
Акції Super Micro Computer зросли на 28,7% після того, як виробник серверів штучного інтелекту почав пошук нового фінансового директора на основі рекомендацій спеціального комітету, сформованого для перевірки його бухгалтерської практики.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,08 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 406 нових максимумів і 64 нових мінімуми.
На Nasdaq 2 332 акції зросли, а 2 060 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,13 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 13,64 мільярда акцій, порівняно з 14,74 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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